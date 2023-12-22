6 советов от фитнес-тренера, как сохранить фигуру в новогодние праздники

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Профессиональный тренер и руководитель пространства фитнеса и красоты Stella Fit в Нижнем Тагиле Стелла Плешкова уверена, что в новогодние праздники нужно сохранять и даже повышать свою активность.
Увлекитесь активными видами отдыха, такими, как катание на коньках, лыжи или прогулки. Эти виды активности помогут сжечь калории, — рассказывает тренер.
Во время застолья, по мнению тренера, нужно разделять свою тарелку, чтобы избежать переедания.
Не стесняйтесь делиться блюдами с друзьями и семьей, чтобы попробовать различные вкусы.
В новогодний рацион необходимо включить в меню овощи: «Добавьте в свою тарелку побольше свежих овощей. Они насытят вас без лишних калорий».
Умеренность — ключ к успеху. Не запрещайте себе любимые новогодние лакомства, просто употребляйте их в умеренных количествах.
Пейте воду: не забывайте поддерживать свой организм водой. Это поможет вам утолить голод и избежать переедания, — напоминает Стелла.
Тренер советует даже на каникулах не забывать о прежнем уровне физической активности.
Именно физическая активность дарит нам силу, энергию и уверенность. Так что насладитесь новогодними праздниками, не боясь сорваться с правильного питания. Каждый шаг который вы делаете в направлении своей цели, приближает вас к успеху, — призывает фитнес-тренер.