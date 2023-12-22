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Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Фитнес-тренер рассказал, как не набрать лишний вес в новогодние каникулы

6 советов от фитнес-тренера, как сохранить фигуру в новогодние праздники

22 декабря 2023, 12:05
Фото: Midjourney

Фитнес-тренер рассказал, как не набрать лишний вес в новогодние каникулы

Новогодние каникулы — время обильных обедов, малоподвижных вечеров и бессонных ночей. TagilCity.ru пообщался с опытным фитнес-тренером и подготовил для читателей рекомендации, как в эту пору избежать лишних килограммов.

Профессиональный тренер и руководитель пространства фитнеса и красоты Stella Fit в Нижнем Тагиле Стелла Плешкова уверена, что в новогодние праздники нужно сохранять и даже повышать свою активность.

Увлекитесь активными видами отдыха

Увлекитесь активными видами отдыха, такими, как катание на коньках, лыжи или прогулки. Эти виды активности помогут сжечь калории, — рассказывает тренер.

Делитесь с ближними

Во время застолья, по мнению тренера, нужно разделять свою тарелку, чтобы избежать переедания.

Не стесняйтесь делиться блюдами с друзьями и семьей, чтобы попробовать различные вкусы.

Включайте овощи в рацион

В новогодний рацион необходимо включить в меню овощи: «Добавьте в свою тарелку побольше свежих овощей. Они насытят вас без лишних калорий».

Фото: tagilcity.ru/Стелла Плешкова

Будьте умерены в употреблении пищи

Умеренность — ключ к успеху. Не запрещайте себе любимые новогодние лакомства, просто употребляйте их в умеренных количествах.

Пейте воду

Пейте воду: не забывайте поддерживать свой организм водой. Это поможет вам утолить голод и избежать переедания, — напоминает Стелла.

Не забывайте о физической активности

Тренер советует даже на каникулах не забывать о прежнем уровне физической активности.

Именно физическая активность дарит нам силу, энергию и уверенность. Так что насладитесь новогодними праздниками, не боясь сорваться с правильного питания. Каждый шаг который вы делаете в направлении своей цели, приближает вас к успеху, — призывает фитнес-тренер.
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#Общество#Спорт#Эксклюзив#Праздник#Новый год#Фитнес#Каникулы#Активный отдых#Советы#Новогодние каникулы#Юлия Мамонтова
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