Пробег ретромобилей во главе с Дедом Морозом состоится в Екатеринбурге 23 декабря

Мероприятие организует Музей автомобильной техники в Верхней Пышме. Стартует шествие в субботу 23 декабря, в 13 часов от музея техники. Маршрут будет пролегать в сторону Екатеринбурга, далее по улицам города с конечной точкой маршрута у ТЦ «Veer Mall». Уже внутри посетителей ждет викторина с новогодними призами.