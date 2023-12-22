Пробег ретромобилей во главе с Дедом Морозом состоится в Екатеринбурге 23 декабря

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
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Updated Сегодня, 09:44
Мероприятие организует Музей автомобильной техники в Верхней Пышме. Стартует шествие в субботу 23 декабря, в 13 часов от музея техники. Маршрут будет пролегать в сторону Екатеринбурга, далее по улицам города с конечной точкой маршрута у ТЦ «Veer Mall». Уже внутри посетителей ждет викторина с новогодними призами.
Зрители смогут увидеть пять моделей автомобилей с выставочной площадки музея. Мероприятие приурочено к Новому Году.
Напомним, в начале декабря байкер из Екатеринбурга совершил пробег на мотоцикле до Пермского края и привез домой награду.