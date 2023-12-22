tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:43

Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:44

Updated Сегодня, 09:44

Ретромобили с Дедом Морозом проедут по улицам Екатеринбурга

Пробег ретромобилей во главе с Дедом Морозом состоится в Екатеринбурге 23 декабря

22 декабря 2023, 09:43
Фото: 1MI

Ретромобили с Дедом Морозом проедут по улицам Екатеринбурга

Автоколонна из украшенных ретромобилей во главе с настоящим Дедом Морозом на борту Волги модели ГАЗ-21 торжественно проедет по улицам Екатеринбурга.

Мероприятие организует Музей автомобильной техники в Верхней Пышме. Стартует шествие в субботу 23 декабря, в 13 часов от музея техники. Маршрут будет пролегать в сторону Екатеринбурга, далее по улицам города с конечной точкой маршрута у ТЦ «Veer Mall». Уже внутри посетителей ждет викторина с новогодними призами.

Зрители смогут увидеть пять моделей автомобилей с выставочной площадки музея. Мероприятие приурочено к Новому Году.

Напомним, в начале декабря байкер из Екатеринбурга совершил пробег на мотоцикле до Пермского края и привез домой награду.

Жители Нижнего Тагила создали музей СССР в доме на Кушве
Узнать подробнее
Читайте также:
Ретропоезда в стиле ХХ века: новогодние поездки пройдут в Екатеринбурге«Радовались, как дети»: в Нижний Тагил прибыл поезд Деда Мороза
#Александра Логинова#Дед Мороз#Новый год#Музей#Автопробег#Ретро#Пробег#Екатеринбург#Ретромобиль#Музей автомобильной техники
Подпишитесь
Где в Нижнем Тагиле продают самые дешевые куриные яйца?
Вчера, 11:07
Факт гибели директора Ледового дворца Нижнего Тагила на СВО проверяют по ДНК
Вчера, 09:55
МФЦ на Ломоносова в Нижнем Тагиле откроется после новогодних каникул
Сегодня, 09:50
Прогноз погоды на Новогоднюю ночь 2024 в Нижнем Тагиле
Сегодня, 05:10
От 70 рублей: где купить живую ель на Новый год в Нижнем Тагиле
20 декабря, 06:45
Поезд Деда Мороза продолжает путь. Вспомним, как это было в Нижнем Тагиле
20 декабря, 15:21