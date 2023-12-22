Прогноз погоды на Новогоднюю ночь 2024 в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
По информации метеослужбы, предстоящая праздничная ночь в Нижнем Тагиле будет самая теплая и самая малоснежная за последние несколько лет.
Днем температура воздуха ожидается -12 градусов, ночью — на уровне -17 градусов, по ощущениям -22 градуса. Осадки будут минимальные, ветер — преимущественно западного направления с порывами до 7 метров в секунду. Геомагнитная активность по сообщению синоптиков, минимальная. Атмосферное давление чуть выше нормы.
21 декабря в Тагил прийдет ураганный ветер с порывами до 23 метров в секунду.