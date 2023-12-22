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Published Сегодня, 05:10

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Updated Сегодня, 05:11

Самая теплая Новогодняя ночь ожидается в Нижнем Тагиле за последние три года

Прогноз погоды на Новогоднюю ночь 2024 в Нижнем Тагиле

22 декабря 2023, 05:10
Фото: 1MI

Самая теплая Новогодняя ночь ожидается в Нижнем Тагиле за последние три года

Какая погода в Нижнем Тагиле была в прошлые новогодние ночи и что нас ожидает в грядущую рассказывает Gismeteo.ru перед Новым 2024 годом.

По информации метеослужбы, предстоящая праздничная ночь в Нижнем Тагиле будет самая теплая и самая малоснежная за последние несколько лет.

Днем температура воздуха ожидается -12 градусов, ночью — на уровне -17 градусов, по ощущениям -22 градуса. Осадки будут минимальные, ветер — преимущественно западного направления с порывами до 7 метров в секунду. Геомагнитная активность по сообщению синоптиков, минимальная. Атмосферное давление чуть выше нормы.

21 декабря в Тагил прийдет ураганный ветер с порывами до 23 метров в секунду.

Прогноз погоды в Новогоднюю ночь в Нижнем ТагилеПрогноз погоды в Новогоднюю ночь в Нижнем Тагиле
Прогноз погоды в Новогоднюю ночь в Нижнем ТагилеПрогноз погоды в Новогоднюю ночь в Нижнем Тагиле
Прогноз погоды в Новогоднюю ночь в Нижнем Тагиле
Фото: Gismeteo.ru
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