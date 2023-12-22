Прогноз погоды на Новогоднюю ночь 2024 в Нижнем Тагиле

Самая теплая Новогодняя ночь ожидается в Нижнем Тагиле за последние три года

Какая погода в Нижнем Тагиле была в прошлые новогодние ночи и что нас ожидает в грядущую рассказывает Gismeteo.ru перед Новым 2024 годом.