Экстренное предупреждение из-за сильных ветров объявлено в Свердловской области

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Такой прогноз сделали региональные метеорологи. В связи с этим, граждан попросили быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения
В случае ЧП следует звонить по телефону поисково-спасательной службы: 41-76-77.
Ранее в Свердловскую область после сильных морозов пришли оттепели. Такая погода наблюдается в регионе с 20 декабря. В ряде городов наблюдаются плюсовые температурные отметки и скользкость на дорогах.