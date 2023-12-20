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Posted Сегодня, 08:26

Published Сегодня, 08:26

Modified Сегодня, 08:28

Updated Сегодня, 08:28

Ураганный ветер придет в Свердловскую область

Экстренное предупреждение из-за сильных ветров объявлено в Свердловской области

20 декабря 2023, 08:26
Фото: Midjourney

Ураганный ветер придет в Свердловскую область

В Свердловской области 21 декабря ожидается сильный ветер, порывы которого могут достигнуть 23 метров в секунду.

Такой прогноз сделали региональные метеорологи. В связи с этим, граждан попросили быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения

В случае ЧП следует звонить по телефону поисково-спасательной службы: 41-76-77.

Ранее в Свердловскую область после сильных морозов пришли оттепели. Такая погода наблюдается в регионе с 20 декабря. В ряде городов наблюдаются плюсовые температурные отметки и скользкость на дорогах.

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#Ветер#Дороги#ЧП#Окружающая среда#Метеорологи#Морозы#Оттепель#Плюсовые температуры#Дарья Сорокина
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