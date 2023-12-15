Теплая и снежная погода ожидается в Нижнем Тагиле на новогодние праздники

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
По данным сайта Гисметео, конец декабря 2023 года выдастся теплым. Дневная температура воздуха составит -2 градуса. 31 числа ночью ожидается до -7 градусов и небольшой снегопад.
С 1 по 8 января столбики термометров не будут опускаться ниже -11 градусов. Во вторник, 2 января, и субботу, 6 января, осадков синоптики не прогнозируют, будет ясно. В остальные дни новогодних каникул ожидаются осадки в виде снега и пасмурная погода. Максимальная температура днем в эти дни достигнет -7 градусов.
Напомним, в ближайшие выходные, 16 и 17 декабря, в Нижнем Тагиле ожидается безветренная снежная погода с температурой до -20 градусов.