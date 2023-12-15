Теплая и снежная погода ожидается в Нижнем Тагиле на новогодние праздники

С 1 по 8 января столбики термометров не будут опускаться ниже -11 градусов. Во вторник, 2 января, и субботу, 6 января, осадков синоптики не прогнозируют, будет ясно. В остальные дни новогодних каникул ожидаются осадки в виде снега и пасмурная погода. Максимальная температура днем в эти дни достигнет -7 градусов.