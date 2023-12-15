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Published Сегодня, 09:01

Modified Сегодня, 09:03

Updated Сегодня, 09:03

Потепление ожидается в Нижнем Тагиле в выходные

Потепление ожидается в Нижнем Тагиле в выходные

15 декабря 2023, 09:01
Фото: Midjourney
В Нижнем Тагиле в выходные ожидается потепление. Столбики термометров будут показывать -15 градусов.

Так, в субботу, 16 декабря, днем ожидается -20 градусов и снег. А уже в воскресенье, 17 декабря, потеплеет до -15 градусов. Такая погода ожидается днем. Это следует из данных сайта Гисметео.

Ветер в оба дня не поднимется выше отметки двух метров в секунду. Обильных осадков таже не прогнозируется.

Ранее сообщалось, что вся предстоящая неделя в Нижнем Тагие будет с повышенной метеоактивностью. Магнитные бури ожидаются и в целом по Свердловской области.

На смену морозам в Свердловскую область придет потепление
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#Нижний Тагил#Потепление#Снег#Погода#Ветер#Окружающая среда#Магнитные бури#Дарья Сорокина
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