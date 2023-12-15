Потепление ожидается в Нижнем Тагиле в выходные

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Так, в субботу, 16 декабря, днем ожидается -20 градусов и снег. А уже в воскресенье, 17 декабря, потеплеет до -15 градусов. Такая погода ожидается днем. Это следует из данных сайта Гисметео.
Ветер в оба дня не поднимется выше отметки двух метров в секунду. Обильных осадков таже не прогнозируется.
Ранее сообщалось, что вся предстоящая неделя в Нижнем Тагие будет с повышенной метеоактивностью. Магнитные бури ожидаются и в целом по Свердловской области.