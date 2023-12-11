Экоитоги Нижнего Тагила, мутные схемы, «новогодний стол» и срок за дезертирство

В Нижнем Тагиле военные суды рассмотрели уголовные дела в отношении двух военнослужащих. Обоих судили за дезертирство. Одного молодых людей, признали виновным в совершении преступлении и приговорили к 2 годам с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Второй обвиняемый также был признан виновным. Он получил 7 лет с отбыванием наказания, что и первый осужденный, в исправительной колонии общего режима.