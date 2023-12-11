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Экоитоги Нижнего Тагила, мутные схемы, «новогодний стол» и срок за дезертирство

Экоитоги Нижнего Тагила, мутные схемы, «новогодний стол» и срок за дезертирство

11 декабря 2023, 15:34
Фото: Midjourney
Аммиак и нарушение ВГОКа. Тагильские риэлторы под подозрением в мошенничестве. Сколько стоит накрыть стол на Новый Год. Смерть заведующей театра и срок за дезертирство: самое важное, что произошло 11 декабря в Нижнем Тагиле.

В Нижнем Тагиле за прошедшую неделю было зафиксировано превышение содержания аммиака воздухе, в связи с чем на территории города был введен режим НМУ. Кроме того, на ВГОКе были обнаружены нарушения в области охраны окружающей среды. Эти события стали главными экологическими происшествиями с 4 по 10 декабря.

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В Нижнем Тагиле под проверку попали риэлторские компании в связи с возможными мошенническими схемами с Херсонскими сертификатами на недвижимость. Подробности о том, что именно проверяется и по каким причинам, выясняла редакция TagilCity.ru.

Мутные схемы: силовики проводят рейды по риэлторским фирмам в Нижнем Тагиле
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В Нижнем Тагиле военные суды рассмотрели уголовные дела в отношении двух военнослужащих. Обоих судили за дезертирство. Одного молодых людей, признали виновным в совершении преступлении и приговорили к 2 годам с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Второй обвиняемый также был признан виновным. Он получил 7 лет с отбыванием наказания, что и первый осужденный, в исправительной колонии общего режима.

В Нижнем Тагиле двоих мужчин посадили за дезертирство
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Аналитики рассчитали стоимость продуктов для новогоднего стола в Свердловской области. Согласно их данным, в 2023 году она составит 5 411 рублей, что на 13% больше, чем в 2022 году.

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Ольга Павловна Черепова, бывший руководитель литературной части Нижнетагильского театра, ушла из жизни. Она проработала в театре с 1980 по 2020 годы. Последние годы своей жизни она провела в Санкт-Петербурге. Многие, кто знал её, отмечают, что Ольга Павловна была жизнерадостным и общительным человеком.

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