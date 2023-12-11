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Published Сегодня, 14:34

Modified Сегодня, 14:36

Updated Сегодня, 14:36

В Нижнем Тагиле проверяют риэлторов из-за мошенничества по сертификатам беженцам

Мутные схемы: силовики проводят рейды по риэлторским фирмам в Нижнем Тагиле

11 декабря 2023, 14:34
Фото: Midjourney

В Нижнем Тагиле проверяют риэлторов из-за мошенничества по сертификатам беженцам

Риэлторские фирмы Нижнего Тагила проходят проверку из-за применения возможных мошеннических схем с Херсонскими сертификатами на недвижимость. Что именно проверяют и по каким причинам — разбирался TagilCity.ru.

Что такое Херсонский сертификат?

В 2022 году Владимир Путин подписал указ, который подразумевает получение субсидии на покупку жилья тем, кто вынужденно переехал из Херсонской области. Сертификат выдается из расчета: на одного человека — 33 м², семья из двух человек — 42 м², в семье из трех и более человек — 18 м² на каждого члена семьи. Его нельзя передавать третьим лицам, продавать, менять и обналичивать.

В Свердловской области за первые два месяца работы программ господдержки сертификат реализовали 54 семьи на 193,5 миллиона рублей. За год эта цифра существенно выросла. В нашем регионе средний размер жилищного сертификата составляет 3,5 миллиона рублей для семьи из двух человек. Максимальный размер жилищного сертификата — 9 миллионов рублей для семьи из шести человек.

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Как мошенничают с Херсонским сертификатом?

За это время мошенники подготовили ряд схем, с помощью которых они пытались незаконно обналичивать часть средств. Так, на большую часть сертификата покупается жилье, соответствующее параметрам, но фактически за меньшую стоимость. А разница в цене между суммой сертификата и фактической стоимостью возвращается в виде так называемого «отката». Например, жилье подходит по квадратам, но отделка и прочие детали оставляют желать лучшего. Продать такую квартиру можно гораздо дешевле, чем заявлено. А разницу — мошенники забирают себе. Причем в такое грязной сделке заинтересован и тот, кто реализует сертификат, и риэлтор. И это, конечно, незаконно и уголовно наказуемо. 

Согласно постановлению Свердловской области от 01.12.2022 № 824-ПП
«О мерах социальной поддержки жителей города Херсона и части Херсонской области, вынужденно покинувших место постоянного проживания и прибывших в экстренном массовом порядке на территорию Свердловской области на постоянное место жительства», если сумма в договоре купли-продажи меньше размера сертификата, то сумма выплачивается та, что указана в договоре.

Попытки незаконно получить государственные деньги пресекают правоохранители. Например, в одном из риэлторских агентств Нижнего Тагила в начале декабря прошел рейд из-за сделки с недвижимостью, купленной на Херсонский сертификат.

Кто-то из покупателей купил квартиру по сертификату и сразу продал, тем самым получив деньги от государства. Мои коллеги сейчас проходят как свидетели. Мы очень переживаем. У нас вчера маски-шоу были, забрали все ноуты на проверку. Наш агент под подозрением, — рассказала сотрудница тагильской фирмы.
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Рейды в Нижнем Тагиле и в Свердловской области

Редакция TagilCity.ru пообщалась с директором одного из агентств недвижимости в Нижнем Тагиле, в офисе которого силовики побывали с проверкой на минувшей неделе.

Идет следствие, каких-то комментариев не могу дать, меня никуда не вызывали, о наличии недобросовестных сотрудников мне неизвестно. Проверяли документы, спрашивали списки по Херсонским сертификатам, кто их реализовал, фамилии клиентов. Мы предоставили полностью, у нас каждое дело формируется в архив, поэтому все дела подняли и передали на ознакомление. Сказали, после проверки вернут данные документы. Проверяют, соответствует ли цена, заявленная в договоре купли-продажи, сумме сертификата. Не были ли сняты какие-то лишние деньги не на покупку квартиры, имело ли место нецелевое использование средств на покупку жилья. Я так понимаю, причина проверка именно в этом, — пояснил собеседник редакции.

Более того, как стало известно корреспонденту, такие рейды по сделкам с Херсонским сертификатом прошли по всей Свердловской области. Именно в нашем регионе, по информации эксперта, было выдано рекордное количество сертификатов.

Проверяют сделки с участием Херсонского сертификата, которые были не только в Нижнем Тагиле. Рейд идет по всей Свердловской области. В отличие от других регионов, в Свердловской области было выдано намного больше сертификатов, — пояснил директор агентства недвижимости.
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Как обезопасить себя при сделках с Херсонским сертификатом?

Все перечисленные угрозы вовсе не значат, что нужно отказаться от взаимодействия с Херсонским сертификатом. Делать это можно и нужно, но через грамотных юристов и проверенные агентства недвижимости, которые знают обо всех подводных камнях с этими видами сделок.

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