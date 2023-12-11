Мутные схемы: силовики проводят рейды по риэлторским фирмам в Нижнем Тагиле

За это время мошенники подготовили ряд схем, с помощью которых они пытались незаконно обналичивать часть средств. Так, на большую часть сертификата покупается жилье, соответствующее параметрам, но фактически за меньшую стоимость. А разница в цене между суммой сертификата и фактической стоимостью возвращается в виде так называемого «отката». Например, жилье подходит по квадратам, но отделка и прочие детали оставляют желать лучшего. Продать такую квартиру можно гораздо дешевле, чем заявлено. А разницу — мошенники забирают себе. Причем в такое грязной сделке заинтересован и тот, кто реализует сертификат, и риэлтор. И это, конечно, незаконно и уголовно наказуемо.