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Свердловчанка родила от иностранца и бросила ребенка в роддоме

Свердловчанка призналась, что не жалеет, что бросила ребенка в роддоме

22 декабря 2023, 08:50
Фото: 1MI

Свердловчанка родила от иностранца и бросила ребенка в роддоме

Жительница Екатеринбурга повторила судьбу матери, влюбившись в иностранца.

Алиса родилась в Оренбурге в межнациональной семье: ее отец был арабом из Боснии и Герцеговины, а мать россиянкой. Однако брак между родителями не продлился долго и разрушился из-за различных культурных различий. В результате девушка осталась жить с мамой, правда отношения между родственницами не складывались.

Впоследствии девушка переехала в Екатеринбург, где поступила в университет и встретила свою любовь, иностранца. Пара встречалась несколько лет, а затем оказалось, что Алиса забеременела. Молодой человек обрадовался, однако его семья была против брака. Алиса и Фарид пытались сохранить отношения, но безуспешно.

В результате пара распалась, а Алиса осталась в затруднительном положении: делать аборт или оставить ребенка. Впоследствии, когда девушка решилась на аборт, было уже слишком поздно.

В итоге она родила ребенка, но сразу решила, что не сможет воспитывать малыша и оставила его в роддоме. Через много лет Алиса до сих пор жалеет, что не прервала беременность вовремя, сообщает URA.RU.

Ранее сообщалось, что Путин высказался о запрете абортов в России.

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