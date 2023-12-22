Свердловчанка призналась, что не жалеет, что бросила ребенка в роддоме

Впоследствии девушка переехала в Екатеринбург, где поступила в университет и встретила свою любовь, иностранца. Пара встречалась несколько лет, а затем оказалось, что Алиса забеременела. Молодой человек обрадовался, однако его семья была против брака. Алиса и Фарид пытались сохранить отношения, но безуспешно.