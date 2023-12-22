Свердловчанка призналась, что не жалеет, что бросила ребенка в роддоме

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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Алиса родилась в Оренбурге в межнациональной семье: ее отец был арабом из Боснии и Герцеговины, а мать россиянкой. Однако брак между родителями не продлился долго и разрушился из-за различных культурных различий. В результате девушка осталась жить с мамой, правда отношения между родственницами не складывались.
Впоследствии девушка переехала в Екатеринбург, где поступила в университет и встретила свою любовь, иностранца. Пара встречалась несколько лет, а затем оказалось, что Алиса забеременела. Молодой человек обрадовался, однако его семья была против брака. Алиса и Фарид пытались сохранить отношения, но безуспешно.
В результате пара распалась, а Алиса осталась в затруднительном положении: делать аборт или оставить ребенка. Впоследствии, когда девушка решилась на аборт, было уже слишком поздно.
В итоге она родила ребенка, но сразу решила, что не сможет воспитывать малыша и оставила его в роддоме. Через много лет Алиса до сих пор жалеет, что не прервала беременность вовремя, сообщает URA.RU.
Ранее сообщалось, что Путин высказался о запрете абортов в России.