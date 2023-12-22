Свет на Уралмаше в Екатеринбурге отключили из-за аварии на распределительной сети

Posted Сегодня, 16:06
Published Сегодня, 16:06
Modified Сегодня, 16:08
Updated Сегодня, 16:08
Примерно 80 домов оказались без электроэнергии вечером в пятницу, 22 декабря. Авария связана с проблемами в сети. В связи с этим, на улице также света нет.
Согласно информации «Россети Урал»-«Екатеринбург», для восстановления энергии аварийные специалисты работают над устранением проблемы. Отмечается, что будет использовано резервное питание для подачи энергии. Планируется возобновить подачу света в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что в закрытом городе под Верхней Салдой произошли масштабные отключения света. Специалисты работали над устранением проблемы.