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Posted Сегодня, 16:06

Published Сегодня, 16:06

Modified Сегодня, 16:08

Updated Сегодня, 16:08

На Уралмаше в Екатеринбурге в 80 домах отключился свет

Свет на Уралмаше в Екатеринбурге отключили из-за аварии на распределительной сети

22 декабря 2023, 16:06
Фото: Midjourney

На Уралмаше в Екатеринбурге в 80 домах отключился свет

Примерно 80 домов Уралмаша в Екатеринбурге остались без электричества.

Примерно 80 домов оказались без электроэнергии вечером в пятницу, 22 декабря. Авария связана с проблемами в сети. В связи с этим, на улице также света нет.

Согласно информации «Россети Урал»-«Екатеринбург», для восстановления энергии аварийные специалисты работают над устранением проблемы. Отмечается, что будет использовано резервное питание для подачи энергии. Планируется возобновить подачу света в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что в закрытом городе под Верхней Салдой произошли масштабные отключения света. Специалисты работали над устранением проблемы.

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#Происшествия#Свердловская область#ЧП#Отключение#Свет#Екатеринбург#Инцидент#Отключение электроэнергии#Временное отключение#Камилла Булгакова
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