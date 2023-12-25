156 смертей на рабочем месте: профсоюзы подвели итоги года в Свердловской области

На оборонных предприятиях стали хорошо платить, появились переработки. В итоге накапливается усталость и теряется бдительность. Это может привести к несчастным случаям. В 2023 году на рабочих местах скончались 156 человек. Из них 114 — в результате естественной смерти. Наиболее частая причина — сердечно-сосудистые заболевания. Причина ситуации, по мнению председателя, кроется в недостаточной медицинской профилактике и некачественных медосмотрах, комментирует председателя ЕАН.