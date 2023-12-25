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156 человек умерли на предприятиях Свердловской области

156 смертей на рабочем месте: профсоюзы подвели итоги года в Свердловской области

25 декабря 2023, 07:59
Фото: 1MI

156 человек умерли на предприятиях Свердловской области

О текущей ситуации на предприятиях региона докладывал председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских.

На оборонных предприятиях стали хорошо платить, появились переработки. В итоге накапливается усталость и теряется бдительность. Это может привести к несчастным случаям. В 2023 году на рабочих местах скончались 156 человек. Из них 114 — в результате естественной смерти. Наиболее частая причина — сердечно-сосудистые заболевания. Причина ситуации, по мнению председателя, кроется в недостаточной медицинской профилактике и некачественных медосмотрах, комментирует председателя ЕАН.

Переработка касается не только оборонки, но и бюджетников. Так например, в сфере образования в среднем приходится 1,8 ставки на человека, в медицине — не менее 1,5 ставки.

Но несмотря на повышенные зарплаты, на предприятиях региона происходит кадровый голод. При таких условиях уровень безработицы в регионе рекордно минимальный. Службы занятости предлагают офферам порядка 63 тысяч вакансий. На учете состоят 11,7 тысяч безработных. Что касается своевременности выплат, в конце 2023 года все предприятия выплачивают заработную плату в положенные сроки.

О причинах сердечной недостаточности и необычных симптомах этого заболевания рассказала врач-кардиолог из клиники Тверского ГМУ.

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