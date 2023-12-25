Сняли более 19,5 млн: директор и бухгалтер МУП пойдут под суд в Каменском районе

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
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С обвинительным заключением также направлен иск о взыскании ущерба в пользу государства.
Следствием установлено, бывший директор и бухгалтер муниципального предприятия в период с мая по декабрь 2020 года совершили присвоение себе средств на общую сумму более 19,5 млн рублей. Фигуранты снимали наличные со счетов предприятия и перечисляли их своим сообщникам.
Напоминаем, в ноябре 2023 года житель Березовского был приговорен к реальному сроку по делу о хищении 153 млн рублей на госзакупках.