tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:38

Published Сегодня, 06:38

Modified Сегодня, 06:39

Updated Сегодня, 06:39

Бывшие директор и бухгалтер пойдут под суд за хищения в Каменском районе

Сняли более 19,5 млн: директор и бухгалтер МУП пойдут под суд в Каменском районе

25 декабря 2023, 06:38
Фото: 1MI

Бывшие директор и бухгалтер пойдут под суд за хищения в Каменском районе

Прокуратура Каменского района Свердловской области направила в Каменский районный суд дело о присвоении бывшими сотрудниками МУП «Тепловодоснабжение КГО» бюджетных средств и злоупотреблении должностными полномочиями.

С обвинительным заключением также направлен иск о взыскании ущерба в пользу государства.

Следствием установлено, бывший директор и бухгалтер муниципального предприятия в период с мая по декабрь 2020 года совершили присвоение себе средств на общую сумму более 19,5 млн рублей. Фигуранты снимали наличные со счетов предприятия и перечисляли их своим сообщникам.

Напоминаем, в ноябре 2023 года житель Березовского был приговорен к реальному сроку по делу о хищении 153 млн рублей на госзакупках.

Экс-замминистра Дубровин из Свердловской области отправлен в СИЗО
Узнать подробнее
Читайте также:
Жители Свердловской области пойдут в суд из-за блогера УлановойСуд в Екатеринбурге запретил женщине общаться с мужем. Они обвиняются в мошенничествеПеревел с телефона 152 тысячи. Житель Нижнего Тагила трижды ограбил своего другаЭкс-замначальника СК Свердловской области и его подельников приговорили к 8 годам
#Александра Логинова#Прокуратура#Свердловская область#Суд#Бюджет#Криминал#Следствие#Муп#Сотрудники#Каменский городской округ#Хищение#Присвоение#Каменский район#Екатеринбург#Бюджетные средства
Подпишитесь
Офис МФЦ на Вагонке улице Вагоностроителей закроется в Нижнем Тагиле: новый адрес
23 декабря, 16:21
Берет деньги и кормит завтраками: в Тагиле мастера по установке окон винят в обмане
23 декабря, 08:23
Необычные животные, которые были замечены на улицах Нижнего Тагила в 2023 году
23 декабря, 16:08
Надзор и трудотерапия. Как живут и работают осужденные исправцентра в Нижнем Тагиле
22 декабря, 12:15
Поддельная икра с кишечной палочкой найдена на полках российских магазинов
23 декабря, 12:32
Где в Нижнем Тагиле продают самые дешевые куриные яйца?
21 декабря, 11:07