Сняли более 19,5 млн: директор и бухгалтер МУП пойдут под суд в Каменском районе

Следствием установлено, бывший директор и бухгалтер муниципального предприятия в период с мая по декабрь 2020 года совершили присвоение себе средств на общую сумму более 19,5 млн рублей. Фигуранты снимали наличные со счетов предприятия и перечисляли их своим сообщникам.