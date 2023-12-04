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Published Сегодня, 05:04

Modified Сегодня, 05:04

Updated Сегодня, 05:04

Супруги из Свердловской области обвиняются в мошенничестве

Суд в Екатеринбурге запретил женщине общаться с мужем. Они обвиняются в мошенничестве

4 декабря 2023, 05:04
Фото: 1MI

Супруги из Свердловской области обвиняются в мошенничестве

В отношении супругов из Свердловской области в СК возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

Следком обратился в суд с ходатайством поместить обвиняемых под стражу, однако суд принял решение оставить их пока на свободе, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

При этом в отношении женщины избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Так, она не может общаться со своим мужем и выходить из места своего жительства в определенное время. Мужчина находится по подпиской о невыезде.

Сейчас в ведомстве идет следствие по данному делу. Устанавливается точное количество пострадавших, проводятся допросы.

Напомним, в Нижнем Тагиле местная жительница отдала мошенникам 700 тысяч рублей, взяв деньги в кредит.

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