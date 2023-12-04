Суд в Екатеринбурге запретил женщине общаться с мужем. Они обвиняются в мошенничестве

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:04
Updated Сегодня, 05:04
Следком обратился в суд с ходатайством поместить обвиняемых под стражу, однако суд принял решение оставить их пока на свободе, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.
При этом в отношении женщины избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Так, она не может общаться со своим мужем и выходить из места своего жительства в определенное время. Мужчина находится по подпиской о невыезде.
Сейчас в ведомстве идет следствие по данному делу. Устанавливается точное количество пострадавших, проводятся допросы.
Напомним, в Нижнем Тагиле местная жительница отдала мошенникам 700 тысяч рублей, взяв деньги в кредит.