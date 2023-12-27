Когда закончатся снегопады в Свердловской области

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
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Циклон, который идет в северную часть, потеряет свою активность к середине дня и количество выпадаемого снега уменьшится, сообщил Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
27 декабря температура воздуха в Свердловской области составит от -2 до -7 градусов. В Нижнем Тагиле в этот день будет облачно, днем столбик термометра опустится до -6 градусов, ночью — до -12 градусов.
Обильные снегопады в регионе начались днем 26 декабря. Из-за этого в Нижнем Тагиле было затруднено движения, образовывались автомобильные пробки.