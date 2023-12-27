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Синоптик назвал дату окончания снегопадов в Свердловской области

Когда закончатся снегопады в Свердловской области

27 декабря 2023, 05:11
Фото: 1MI

Синоптик назвал дату окончания снегопадов в Свердловской области

Обильные снегопады на Среднем Урале прекратятся утром 27 декабря, спрогнозировал синоптик Алексей Пулин.

Циклон, который идет в северную часть, потеряет свою активность к середине дня и количество выпадаемого снега уменьшится, сообщил Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

27 декабря температура воздуха в Свердловской области составит от -2 до -7 градусов. В Нижнем Тагиле в этот день будет облачно, днем столбик термометра опустится до -6 градусов, ночью — до -12 градусов.

Обильные снегопады в регионе начались днем 26 декабря. Из-за этого в Нижнем Тагиле было затруднено движения, образовывались автомобильные пробки.

Нижний Тагил встал в пробки из-за снегопада
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