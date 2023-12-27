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Published Сегодня, 11:37

Modified Сегодня, 11:39

Updated Сегодня, 11:39

Екатеринбуржцы связывают Новый год с семьей, бокалом шампанского и салютом

Семья, шампанское и веселье. С чем связывают Новый год жители Екатеринбурга

27 декабря 2023, 11:37
Фото: Midjourney

Екатеринбуржцы связывают Новый год с семьей, бокалом шампанского и салютом

Жители Екатеринбурга отождествляют Новый год с различными элементами праздничной атмосферы.

Согласно данным аналитиков, более 50% жителей города предпочитают праздновать этот день в кругу семьи в домашней обстановке. 15% опрошенных решили позвать к себе гостей, 12% предпочли отметить главную ночь года в ресторане. 4% будут отмечать праздник со своей половинкой.

Также горожане отметили, что для них Новый год ассоциируется с елкой и шампанским. Кроме того, многие екатеринбуржцы не представляют себе праздник без салюта и бенгальских огней. Наконец, символом празднования отмечают подарки и оливье, а также новогодние фильмы вместе с ночными гуляниями.

Ранее сообщалось, какие подарки не стоит дарить учителям на Новый год.

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