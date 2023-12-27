Семья, шампанское и веселье. С чем связывают Новый год жители Екатеринбурга

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Согласно данным аналитиков, более 50% жителей города предпочитают праздновать этот день в кругу семьи в домашней обстановке. 15% опрошенных решили позвать к себе гостей, 12% предпочли отметить главную ночь года в ресторане. 4% будут отмечать праздник со своей половинкой.
Также горожане отметили, что для них Новый год ассоциируется с елкой и шампанским. Кроме того, многие екатеринбуржцы не представляют себе праздник без салюта и бенгальских огней. Наконец, символом празднования отмечают подарки и оливье, а также новогодние фильмы вместе с ночными гуляниями.
Ранее сообщалось, какие подарки не стоит дарить учителям на Новый год.