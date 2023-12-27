Семья, шампанское и веселье. С чем связывают Новый год жители Екатеринбурга

Также горожане отметили, что для них Новый год ассоциируется с елкой и шампанским. Кроме того, многие екатеринбуржцы не представляют себе праздник без салюта и бенгальских огней. Наконец, символом празднования отмечают подарки и оливье, а также новогодние фильмы вместе с ночными гуляниями.