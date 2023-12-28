Ледовый городок в Екатеринбурге готов к встрече посетителей

Технический директор ООО «Айс-проект 2000» Николай Наумчук рассказал о том, что все горки были залиты. Кроме того, они проверены Ростехнадзором. Подготовлены для гостей также ледовые чаши, детские комплексы и ярмарочные ряды. На территории размещено 16 камер видеонаблюдения, при помощи которых будут следить за порядком на этой территории.