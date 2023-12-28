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Ледовый городок в Екатеринбурге готов к открытию

Ледовый городок в Екатеринбурге готов к встрече посетителей

28 декабря 2023, 06:58
Фото: 1MI

Ледовый городок в Екатеринбурге готов к открытию

В Екатеринбурге к открытию готов Ледовый городок. Проделанные работы оценили члены комиссии.

Он находится на площади 1905 года. В проверочном рейде участвовали представители городских властей, сотрудники правоохранительных органов, МЧС и подрядчики. Откроют террриторию в 16:00 29 декабря.

Технический директор ООО «Айс-проект 2000» Николай Наумчук рассказал о том, что все горки были залиты. Кроме того, они проверены Ростехнадзором. Подготовлены для гостей также ледовые чаши, детские комплексы и ярмарочные ряды. На территории размещено 16 камер видеонаблюдения, при помощи которых будут следить за порядком на этой территории.

Кроме того, по данным Наумчука, еще предстоит доделать лабиринт, оградить ледовые фигуры, соорудить подсветку некоторых элементов и убраться на территории.

Отмечается, что в 2023 году над созданием городка работало около 300 человек.

Ранее сообщалось, что Ледовый городок на Театральной площади в Нижнем Тагиле начал таять. Позднее ситуация разрешилась.

Открытие ледового городка в Нижнем Тагиле перенесли на другую дату
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