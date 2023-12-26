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Ледовый городок в Нижнем Тагиле, самое цитируемое СМИ и инопредприниматели города

Ледовый городок в Нижнем Тагиле, самое цитируемое СМИ и инопредприниматели города

26 декабря 2023, 17:42
Фото: Midjourney
Новая дата открытия ледового городка в Нижнем Тагиле. TagilCity.ru снова самое цитируемое СМИ в городе. Также расскажем о инопредпринимателях из других стран. О коммунальщиках и их борьбы со снегопадом, а еще рейд от ГИБДД: самое важное, что произошло за 26 декабря в Нижнем Тагиле.

Стала известна новая дата открытия ледового городка на центральной площади в Нижнем Тагиле — 28 декабря. Рассказали об этой новости сегодня, 26 декабря на официальном сайте города. Праздник продлится с 18:00 до 19:00 и ожидается.

Открытие ледового городка в Нижнем Тагиле перенесли на другую дату
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TagilCity.ru вошел в ТОП-10 самых цитируемых СМИ Свердловской области, став единственным изданием из Нижнего Тагила. В главной тройке рейтинга Ura.ru, E1 и «Комсомольская правда — Екатеринбург». Индекс цитирования TagilCity.ru составил 55,68, при учете упоминания в электронных, печатных и ТВ-изданиях.

TagilCity.ru вновь стал самым цитируемым СМИ Нижнего Тагила
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На сайте TagilCity.ru опубликован спецпроект «Инопредприниматели», в котором раскрываются названия компаний, зарегистрированных в Нижнем Тагиле, но принадлежащих иностранным гражданам и организациям. Эти люди и компании получают прибыль от своих предприятий в городе, но направляют её в другие страны.

Инопредприниматели в Тагиле: проект о бизнесе, который зарабатывает тут, а тратит там
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В Нижнем Тагиле за ночь с 25 на 26 декабря выпало около 20 см снега. Коммунальные службы начали очищать основные дороги и маршруты для автобусов. В течение дня 26 декабря на уборке снега задействовано 60 машин, работы продолжаются. Снег вывозят в определенное время в определенное место. Пользователи соцсетей отмечают, что такой интенсивный снегопад давно не наблюдался.

Коммунальщики вышли на борьбу со снегопадом в Нижнем Тагиле
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В Нижнем Тагиле и Горноуральском ГО подытожили результаты рейда «Безопасная дорога», который проходил с 22 по 24 декабря. В ходе мероприятия было выявлено 423 нарушения ПДД, включая 9 случаев пьяной езды и 27 выездов на встречную полосу. Одно нарушение было связано с движением во встречном направлении по односторонней полосе. Такие мероприятия проводятся правоохранителями для предотвращения аварий на дорогах.

Девять пьяных водителей и 27 выездов на встречку: в Нижнем Тагиле прошли рейды
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