Ледовый городок в Нижнем Тагиле, самое цитируемое СМИ и инопредприниматели города

Новая дата открытия ледового городка в Нижнем Тагиле. TagilCity.ru снова самое цитируемое СМИ в городе. Также расскажем о инопредпринимателях из других стран. О коммунальщиках и их борьбы со снегопадом, а еще рейд от ГИБДД: самое важное, что произошло за 26 декабря в Нижнем Тагиле.

Сюжет Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле