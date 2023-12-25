В Тагиле на Вагонке открылся ледовый городок. Экоитоги недели и долги на 5,5 млрд

Posted Сегодня, 18:22
Published Сегодня, 18:22
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Updated Сегодня, 18:24
25 декабря — знаковый день для самых маленьких жителей Вагонки. Дед Мороз, Снегурочка и Снеговик подарили тагильчанам новогодние эмоции на площади у ДК Окунева в честь открытия ледового городка. Под дружный крик «Раз, два, три, елочка, гори!» зажгла свои огни в этот день 18-метровая новогодняя ель.
На прошлой неделе, с 18 по 24 декабря, в Нижнем Тагиле было зарегистрировано высокое содержание бензапирена в воздухе, о чем сообщило УГМС. Эти данные были опубликованы на сайте ведомства. Информации о результатах замеров за остальные дни пока нет.
В УФНС по Свердловской области поделились с редакцией TagilCity.ru информацией о предприятиях, имеющих самые большие налоговые долги. Три из этих предприятий находятся на разных стадиях банкротства. Рассказываем кто, сколько и почему.
В поселке Северный, в Нижним Тагилом начались большие проблемы с автобусами. Рейсы попросту сокращают. Это в свою очередь приводит к потере возможности доехать куда бы то ни было местным жителям. Кроме того, они не довольны высокими ценами на услуги такси. В то же время, перевозчики в Тагиле утверждают, что им не хватает кадров и цены на запчасти и расходники растут.
Нижнем Тагиле произошло настоящее новогоднее событие — автомобилисты у горы Долгая создали большую новогоднюю елку из своих собственных машин. В мероприятии приняли участие 256 автовладельцев. Стоит отметить, что данная акция проводится уже не первый год: но в 2017 году в ней участвовало всего 70 человек, а вот в 2021 году был установлен рекорд — 450 автомобилей.