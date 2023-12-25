tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:22

Published Сегодня, 18:22

Modified Сегодня, 18:24

Updated Сегодня, 18:24

В Тагиле на Вагонке открылся ледовый городок. Экоитоги недели и долги на 5,5 млрд

В Тагиле на Вагонке открылся ледовый городок. Экоитоги недели и долги на 5,5 млрд

25 декабря 2023, 18:22
Фото: Midjourney
В Нижнем Тагиле уже можно погулять по ледовому городку, но не в центре города. Очередные экоитоги, а также кто задолжал 5,5 млрд рублей налогов, Северный остался без автобусов, а тагильские водители построили елку из машин: самое важное, что произошло за выходные дни 25 декабря в Нижнем Тагиле.

25 декабря — знаковый день для самых маленьких жителей Вагонки. Дед Мороз, Снегурочка и Снеговик подарили тагильчанам новогодние эмоции на площади у ДК Окунева в честь открытия ледового городка. Под дружный крик «Раз, два, три, елочка, гори!» зажгла свои огни в этот день 18-метровая новогодняя ель.

«Раз-два-три, елочка, гори!». На Вагонке в Нижнем Тагиле открылся ледовый городок
Узнать подробнее

На прошлой неделе, с 18 по 24 декабря, в Нижнем Тагиле было зарегистрировано высокое содержание бензапирена в воздухе, о чем сообщило УГМС. Эти данные были опубликованы на сайте ведомства. Информации о результатах замеров за остальные дни пока нет.

Опасный бензапирен, зимняя оттепель и утиная очередь. Итоги недели в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

В УФНС по Свердловской области поделились с редакцией TagilCity.ru информацией о предприятиях, имеющих самые большие налоговые долги. Три из этих предприятий находятся на разных стадиях банкротства. Рассказываем кто, сколько и почему.

УСМ, ВГОК, КРЗ, «Тагильское пиво» и НЛК: кто в Нижнем Тагиле должен 5,5 млрд налогов
Узнать подробнее

В поселке Северный, в Нижним Тагилом начались большие проблемы с автобусами. Рейсы попросту сокращают. Это в свою очередь приводит к потере возможности доехать куда бы то ни было местным жителям. Кроме того, они не довольны высокими ценами на услуги такси. В то же время, перевозчики в Тагиле утверждают, что им не хватает кадров и цены на запчасти и расходники растут.

«Поселок оставили без автобусов»: жители Тагила пожаловались на маршруты до Северного
Узнать подробнее

Нижнем Тагиле произошло настоящее новогоднее событие — автомобилисты у горы Долгая создали большую новогоднюю елку из своих собственных машин. В мероприятии приняли участие 256 автовладельцев. Стоит отметить, что данная акция проводится уже не первый год: но в 2017 году в ней участвовало всего 70 человек, а вот в 2021 году был установлен рекорд — 450 автомобилей.

В Нижнем Тагиле водители сделали уникальную елку из 256 машин
Узнать подробнее
#Транспорт#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Вагонка#Свердловская область#Деньги#Автобус#Налог#Очередь#Ледовый городок#Елка#Утки#Вокзал#Северный#ФНС#Расписание#Каток#Пиво#ТАС#Северный поселок#Оттепель#Екатеринбург#Тагильское пиво#Бензапирен#Артем Карнаухов
Подпишитесь
УСМ, ВГОК, КРЗ, «Тагильское пиво» и НЛК: кто в Нижнем Тагиле должен 5,5 млрд налогов
Сегодня, 15:30
«Поселок оставили без автобусов»: жители Тагила пожаловались на маршруты до Северного
Сегодня, 16:51
Опасный бензапирен, зимняя оттепель и утиная очередь. Итоги недели в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:23
Когда жители Нижнего Тагила будут отдыхать в 2024 году
Сегодня, 13:14
«Раз-два-три, елочка, гори!». На Вагонке в Нижнем Тагиле открылся ледовый городок
Сегодня, 14:56
Метели, гололед и сильные ветра. Экстренное предупреждение в Свердловской области
Сегодня, 15:04