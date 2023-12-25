В Тагиле на Вагонке открылся ледовый городок. Экоитоги недели и долги на 5,5 млрд

В поселке Северный, в Нижним Тагилом начались большие проблемы с автобусами. Рейсы попросту сокращают. Это в свою очередь приводит к потере возможности доехать куда бы то ни было местным жителям. Кроме того, они не довольны высокими ценами на услуги такси. В то же время, перевозчики в Тагиле утверждают, что им не хватает кадров и цены на запчасти и расходники растут.