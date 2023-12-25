Опасный бензапирен, зимняя оттепель и утиная очередь. Итоги недели в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
На прошедшей неделе посты государственного мониторинга УГМС в четырех районах Нижнего Тагила не фиксировали превышений вредных веществ в воздухе. Данные на сайте ведомства опубликованы за период с 18 по 21 декабря. За остальные дни результатов замеров пока нет.
По итогам замеров УГМС с января по октябрь 2023 года на территории Свердловской области зарегистрирован один случай высокого загрязнения воздуха. В сентябре станция, расположенная в районе Сухоложского поселка в Нижнем Тагиле, поймала бензапирен в размере 10,4 ПДК. Вещество является канцерогеном, а также оно может внедряться в структуру ДНК и вызывать необратимые мутации, которые переходят в последующие поколения.
В предпоследнюю неделю уходящего года Свердловскую область накрыла оттепель с плюсовой температурой. Погодный рекорд побило 21 декабря. В этот день метеорологи зафиксировали самую высокую температуру за последние 143 года. Она была выше средней на 13,7 градусов. Из-за оттепели начали таять строящиеся к празднику ледовые городки, что на время осложнило их возведение.
Любителей живых елей на Новый год призывают не заниматься браконьерством и приобретать деревья законным способом. Это можно сделать, обратившись в отдел экологии и природопользования Нижнего Тагила. Стоимость елки варьируется от 70 до 311 рублей в зависимости от высоты, а срубить ее после оплаты можно в районе пансионата «Аист».
На Вагонке рядом с администрацией района поселилась сова. Периодически она прилетает к окнам здания и становится объектам всеобщего внимания. Фото лесной птицы появились в официальной группе Вконтакте «Дзержинский район Нижний Тагил».
Необычное поведение уток в парке «Народный» в Нижнем Тагиле заметили прохожие. Обычно птицы большую часть времени находятся в воде, но в этот раз целая стая из почти 200 особей вышли на берег и пошли по пешеходным дорожкам. Причины такого пешего похода уток неизвестны, но в соцсетях сразу же начали появляться шутки про очередь за яйцами.