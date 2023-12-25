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Опасный бензапирен, зимняя оттепель и утиная очередь. Итоги недели в Нижнем Тагиле

Опасный бензапирен, зимняя оттепель и утиная очередь. Итоги недели в Нижнем Тагиле

25 декабря 2023, 07:23
Фото: 1MI
В октябре этого года УГМС зафиксировало высокое содержание бензапирена в воздухе Нижнего Тагила, плюсовая температура пришла в Свердловскую область зимой, а парке «Народный» утки устроили пеший поход. Главные экологические события недели с 18 по 24 декабря.

На прошедшей неделе посты государственного мониторинга УГМС в четырех районах Нижнего Тагила не фиксировали превышений вредных веществ в воздухе. Данные на сайте ведомства опубликованы за период с 18 по 21 декабря. За остальные дни результатов замеров пока нет.

По итогам замеров УГМС с января по октябрь 2023 года на территории Свердловской области зарегистрирован один случай высокого загрязнения воздуха. В сентябре станция, расположенная в районе Сухоложского поселка в Нижнем Тагиле, поймала бензапирен в размере 10,4 ПДК. Вещество является канцерогеном, а также оно может внедряться в структуру ДНК и вызывать необратимые мутации, которые переходят в последующие поколения.

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В предпоследнюю неделю уходящего года Свердловскую область накрыла оттепель с плюсовой температурой. Погодный рекорд побило 21 декабря. В этот день метеорологи зафиксировали самую высокую температуру за последние 143 года. Она была выше средней на 13,7 градусов. Из-за оттепели начали таять строящиеся к празднику ледовые городки, что на время осложнило их возведение.

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Любителей живых елей на Новый год призывают не заниматься браконьерством и приобретать деревья законным способом. Это можно сделать, обратившись в отдел экологии и природопользования Нижнего Тагила. Стоимость елки варьируется от 70 до 311 рублей в зависимости от высоты, а срубить ее после оплаты можно в районе пансионата «Аист».

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На Вагонке рядом с администрацией района поселилась сова. Периодически она прилетает к окнам здания и становится объектам всеобщего внимания. Фото лесной птицы появились в официальной группе Вконтакте «Дзержинский район Нижний Тагил».

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Необычное поведение уток в парке «Народный» в Нижнем Тагиле заметили прохожие. Обычно птицы большую часть времени находятся в воде, но в этот раз целая стая из почти 200 особей вышли на берег и пошли по пешеходным дорожкам. Причины такого пешего похода уток неизвестны, но в соцсетях сразу же начали появляться шутки про очередь за яйцами.

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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Анна Григорьева#Утки#Оттепель#Екатеринбург#Загрязнение воздуха#Бензапирен
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