Опасный бензапирен, зимняя оттепель и утиная очередь. Итоги недели в Нижнем Тагиле

Необычное поведение уток в парке «Народный» в Нижнем Тагиле заметили прохожие. Обычно птицы большую часть времени находятся в воде, но в этот раз целая стая из почти 200 особей вышли на берег и пошли по пешеходным дорожкам. Причины такого пешего похода уток неизвестны, но в соцсетях сразу же начали появляться шутки про очередь за яйцами.