Приставы в обмен на оплату долга вытащили авто должника из сугроба в Екатеринбурге

Девушка оплатила штраф под угрозой изъятия автомобиля приставами в Екатеринбурга

В Екатеринбурге судебными приставами было объявлено в розыск транспортное средство «Хонда Цивик» по исполнительному листу на сумму 430 тысяч рублей в отношении хозяйки авто — девушки 1996 года рождения.