tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:33

Published Сегодня, 07:33

Modified Сегодня, 07:35

Updated Сегодня, 07:35

Девушка оплатила штраф под угрозой изъятия автомобиля приставами в Екатеринбурга

Приставы в обмен на оплату долга вытащили авто должника из сугроба в Екатеринбурге

28 декабря 2023, 07:33
Фото: 1MI

Девушка оплатила штраф под угрозой изъятия автомобиля приставами в Екатеринбурга

В Екатеринбурге судебными приставами было объявлено в розыск транспортное средство «Хонда Цивик» по исполнительному листу на сумму 430 тысяч рублей в отношении хозяйки авто — девушки 1996 года рождения.

Свердловчанка от оплаты задолженности уклонялась. В ходе розыскных мероприятий объект, подлежащий аресту, был обнаружен в снежном сугробе по адресу проживания должницы. Судебные приставы помогли вытащить машину, предъявив долг. Девушка на месте погасила имеющуюся задолженность. Исполнительные производства в отношении жительницы завершены.

Напоминаем, в октябре 2023 года должник отдал приставам свой автомобиль в счет оплаты штрафа.

340 тысяч отсудил у приставов житель Екатеринбурга за несостоявшийся отдых в Эмиратах
Узнать подробнее
Читайте также:
Ажиотаж вокруг услуг дворников и техники наблюдается в Екатеринбурге в дни снегопадаЖенщина в «белой горячке» прыгнула в окно с сыном в ЕкатеринбургеДо 10 лет тюрьмы грозит жителю Арамиля за угон автомобилейСвердловские приставы нашли скитающегося по России должника
#Общество#Александра Логинова#Штраф#Снег#Автомобиль#Долг#Арест#Приставы#Судебные приставы#Арест имущества#ФССП#Екатеринбург#Сугроб#Уклонение
Подпишитесь
Инопредприниматели в Нижнем Тагиле: на чем зарабатывают бизнесмены из экс-стран СССР
26 декабря, 07:47
Инопредприниматели в Нижнем Тагиле: на чем зарабатывают фирмы из дружественных стран
26 декабря, 07:48
Водители уходят на УВЗ: перевозчики заявили о нехватке кадров на автобусах в Тагиле
Сегодня, 08:49
«Похож на алкаша». В Нижнем Тагиле на дороге сбили пешехода
Сегодня, 07:28
Путин поручил повысить зарплату учителей в регионах
Вчера, 16:01
На полгода перекроют улицу Октябрьской революции в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:19