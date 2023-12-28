Приставы в обмен на оплату долга вытащили авто должника из сугроба в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Свердловчанка от оплаты задолженности уклонялась. В ходе розыскных мероприятий объект, подлежащий аресту, был обнаружен в снежном сугробе по адресу проживания должницы. Судебные приставы помогли вытащить машину, предъявив долг. Девушка на месте погасила имеющуюся задолженность. Исполнительные производства в отношении жительницы завершены.
Напоминаем, в октябре 2023 года должник отдал приставам свой автомобиль в счет оплаты штрафа.