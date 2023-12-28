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Published Сегодня, 15:49

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Дело о падении из окна мамы с ребенком в Екатеринбурге взял на контроль глава СК

Случаем выпрыгнувшей с ребенком из окна екатеринбурженки заинтересовался Бастрыкин

28 декабря 2023, 15:49
Фото: Midjourney

Дело о падении из окна мамы с ребенком в Екатеринбурге взял на контроль глава СК

Александр Бастрыкин интересуется делом прыгнувшей из окна женщины с ребенком в Екатеринбурге.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему подробности об инциденте в Екатеринбурге, когда на улице были обнаружены мать с ребенком без верхней одежды.

Согласно пресс-службе ведомства, поручение необходимо выполнить Анатолию Надбитому, временно исполняющему обязанности главы СК региона.

Напомним, что происшествие произошло ночью 27 декабря. Женщина спрыгнула с третьего этажа здания вместе со своим ребенком. Соседи вызвали полицию и скорую, чтобы помочь матери и сыну.

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#Происшествия#Дети#Свердловская область#Полиция#Криминал#ЧП#Екатеринбург#Инцидент#Камилла Булгакова
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