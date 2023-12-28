Случаем выпрыгнувшей с ребенком из окна екатеринбурженки заинтересовался Бастрыкин

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему подробности об инциденте в Екатеринбурге, когда на улице были обнаружены мать с ребенком без верхней одежды.
Согласно пресс-службе ведомства, поручение необходимо выполнить Анатолию Надбитому, временно исполняющему обязанности главы СК региона.
Напомним, что происшествие произошло ночью 27 декабря. Женщина спрыгнула с третьего этажа здания вместе со своим ребенком. Соседи вызвали полицию и скорую, чтобы помочь матери и сыну.