tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:19

Published Сегодня, 05:19

Modified Сегодня, 05:20

Updated Сегодня, 05:20

Молодые люди выбрали товар и не заплатили в ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге

Ушли не заплатив: двое посетителей унесли товар на 27 тысяч рублей в Екатеринбурге

28 декабря 2023, 05:19
Фото: 1MI

Молодые люди выбрали товар и не заплатили в ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в одном из бутиков ТЦ «Гринвич» двое молодых людей выбрали товар на сумму 27 тысяч, но ушли не расплатившись за него.

Покупатели стояли на кассе с выбранным товаром для совершения оплаты банковской картой. Продавец в условиях предновогодней суеты не сразу заметила, что произошел сбой на платежном терминале, сообщает E1.ru.

Девушка говорит, обычно отказ сопровождается звуковым сигналом и бумажным чеком, но этого не произошло. Сотрудница расстроена сложившейся ситуацией, так как товар придется оплачивать самой. Но искренне надеется на совесть «покупателей» и что они вернутся.

Позже свердловчанка обратилась в отдел полиции с сообщением о краже. Сотрудники полиции проводят проверку.

Напоминаем, в Нижнем Тагиле воришки оставили ребенка без снегоката, оставленного в подъезде. Инцидент произошел в ночь с 25 на 26 декабря и попал в объектив видеокамеры.

В Екатеринбурге пассажир попросил таксиста дать позвонить и украл деньги с карты
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге пассажир попросил таксиста дать позвонить и украл деньги с картыОстались без призов: воры похитили подарки и выбросили на улицу в ЕкатеринбургеНазвал тварью: мужчина устроил дебош в ТЦ Гринвич в Екатеринбурге
#Общество#Происшествия#Александра Логинова#Полиция#Кража#Свидетели#Заявление#Продавец#Кража имущества#Екатеринбург#ТЦ Гринвич
Подпишитесь
Инопредприниматели: чем в Нижнем Тагиле владеют фирмы из недружественных стран Европы
26 декабря, 07:47
Инопредприниматели: какие фирмы в Нижнем Тагиле зарегистрированы в офшорах?
26 декабря, 07:48
На полгода перекроют улицу Октябрьской революции в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:19
Решил отдохнуть. ГИБДД Нижнего Тагила рассказало подробности смертельного ДТП
Вчера, 15:13
Путин поручил повысить зарплату учителей в регионах
Вчера, 16:01
Общественному транспорту в Екатеринбурге грозит остановка из-за мощного снегопада
Вчера, 16:33