Ушли не заплатив: двое посетителей унесли товар на 27 тысяч рублей в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
Покупатели стояли на кассе с выбранным товаром для совершения оплаты банковской картой. Продавец в условиях предновогодней суеты не сразу заметила, что произошел сбой на платежном терминале, сообщает E1.ru.
Девушка говорит, обычно отказ сопровождается звуковым сигналом и бумажным чеком, но этого не произошло. Сотрудница расстроена сложившейся ситуацией, так как товар придется оплачивать самой. Но искренне надеется на совесть «покупателей» и что они вернутся.
Позже свердловчанка обратилась в отдел полиции с сообщением о краже. Сотрудники полиции проводят проверку.
Напоминаем, в Нижнем Тагиле воришки оставили ребенка без снегоката, оставленного в подъезде. Инцидент произошел в ночь с 25 на 26 декабря и попал в объектив видеокамеры.