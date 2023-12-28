Ушли не заплатив: двое посетителей унесли товар на 27 тысяч рублей в Екатеринбурге

Девушка говорит, обычно отказ сопровождается звуковым сигналом и бумажным чеком, но этого не произошло. Сотрудница расстроена сложившейся ситуацией, так как товар придется оплачивать самой. Но искренне надеется на совесть «покупателей» и что они вернутся.