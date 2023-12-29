Мама ребенка, которого чуть не «зажевал» эскалатор в Екатеринбурге, сообщила детали

По словам женщины, в этот день они с сыном выбирали костюм для новогоднего школьного праздника. Долгое время не могли найти нужное и в итоге решили попить кофе в кафе. Однако, когда мама мальчика пошла в сторону к эскалатору, то услышала резкие крики, передает портал E1.