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Published Сегодня, 10:08

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Updated Сегодня, 10:10

Екатеринбурженка рассказала, как эскалатор «зажевал» ногу ее сына

Мама ребенка, которого чуть не «зажевал» эскалатор в Екатеринбурге, сообщила детали

29 декабря 2023, 10:08
Фото: Midjourney

Екатеринбурженка рассказала, как эскалатор «зажевал» ногу ее сына

Мать ребенка, чья нога застряла в эскалаторе в торговом центре в Екатеринбурге, рассказала о том, что случилось.

По словам женщины, в этот день они с сыном выбирали костюм для новогоднего школьного праздника. Долгое время не могли найти нужное и в итоге решили попить кофе в кафе. Однако, когда мама мальчика пошла в сторону к эскалатору, то услышала резкие крики, передает портал E1.

Женщина повернулась и увидела, что у ее сына зажата нога между ступеней эскалатора, тогда она стала вытаскивать его ногу, но не смогла помочь вытащить ее. Затем женщина стала звать на помощь.

Мать ребенка не понимает, как нога застряла. До того как эскалатор был отключен, мальчик проехал несколько метров с зажатой ногой. Движение остановилось за две ступеньки до конца полотна.

Впоследствии несколько мужчин пришли с лопатами на помощь, потом приехала скорая и сделали ребенку уколы. Как отмечает женщина, сейчас ребенок в порядке, но ему пришлось отказаться от похода на школьный праздник.

Напомним, что несчастный случай с ребенком произошел 28 декабря.

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