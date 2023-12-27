Тагильские школьники поделились впечатлениями с выставки «Россия» на ВДНХ

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
В числе участников экскурсии оказались Денис Угрюмов, Настя Сидорова и София Сидоревич. Старшеклассники поделились своими впечатлениями от посещения этого мероприятия.
По словам Дениса, на выставке он узнал много нового о своей стране, в частности, его поразил павильон, посвященный Движению Первых. Настя Сидорова выразила свою благодарность за возможность посетить эту международную выставку на ВДНХ.
София Сидоревич делится своими эмоциями:
Сбылась моя очень важная мечта, я поехала на Международную выставку форумы «РОССИИ» «Первые в России стране возможностей»! Сказать, что мне понравилось, это ничего не сказать, я не смогу описать как это было интересно, круто, очень классно!
Ранее сообщалось, что в московском «Экспоцентре» проходила выставка, на которой большое внимание уделялось умельцам из Свердловской области.