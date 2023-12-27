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Posted Сегодня, 10:28

Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Школьники из Нижнего Тагила рассказали о визите на выставку «Россия» на ВДНХ

Тагильские школьники поделились впечатлениями с выставки «Россия» на ВДНХ

27 декабря 2023, 10:28
Фото: 1MI

Школьники из Нижнего Тагила рассказали о визите на выставку «Россия» на ВДНХ

Нижнетагильские школьники, представляющие Свердловскую область, посетили выставку-форум «РОССИЯ» на ВДНХ.

В числе участников экскурсии оказались Денис Угрюмов, Настя Сидорова и София Сидоревич. Старшеклассники поделились своими впечатлениями от посещения этого мероприятия.

По словам Дениса, на выставке он узнал много нового о своей стране, в частности, его поразил павильон, посвященный Движению Первых. Настя Сидорова выразила свою благодарность за возможность посетить эту международную выставку на ВДНХ.

София Сидоревич делится своими эмоциями:

Сбылась моя очень важная мечта, я поехала на Международную выставку форумы «РОССИИ» «Первые в России стране возможностей»! Сказать, что мне понравилось, это ничего не сказать, я не смогу описать как это было интересно, круто, очень классно!

Ранее сообщалось, что в московском «Экспоцентре» проходила выставка, на которой большое внимание уделялось умельцам из Свердловской области.

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