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Свердловская область представила стенд для форум-выставки «Россия» в Москве

Мультимедийный стенд «Демидовский лофт» на ВДНХ расскажет об уральской промышленности

17 октября 2023, 12:20
Фото: департамент информполитики Свердловской области

Свердловская область представила стенд для форум-выставки «Россия» в Москве

Свердловская область поучаствует в международной выставке «Россия» на ВДХН и расскажет о промышленном потенциале региона через стенд «Демидовский лофт».

Набор экспонатов будет посвящен развитию промышленного комплекса на Среднем Урале — от Демидовских заводов до современных предприятий. Скульпторы воссоздадут внешний облик заводов, а благодаря интерактивным мультимедиатехнологиям посетители смогут ощутить жар и почувствовать запах расплавленного металла — эту локацию назвали «Жерлом доменной печи».

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Также экспозиция будет включать в себя солнечную электростанцию в поселке Арти, электропоезда «Ласточка», небоскребы «Исеть» и «Высоцкий». 105-метровая площадка 4 ноября откроется в Москве на ВДНХ, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Ранее сообщалось, что завод-музей в Нижнем Тагиле вошел в число лучших объектов индустриального туризма России.

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#Общество#Культура#Выставка#Свердловская область#Форум#Искусство#Промышленность#Промышленные предприятия#Григорий Орлов
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