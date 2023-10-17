Мультимедийный стенд «Демидовский лофт» на ВДНХ расскажет об уральской промышленности

Также экспозиция будет включать в себя солнечную электростанцию в поселке Арти, электропоезда «Ласточка», небоскребы «Исеть» и «Высоцкий». 105-метровая площадка 4 ноября откроется в Москве на ВДНХ, сообщает департамент информполитики Свердловской области.