Мультимедийный стенд «Демидовский лофт» на ВДНХ расскажет об уральской промышленности

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Набор экспонатов будет посвящен развитию промышленного комплекса на Среднем Урале — от Демидовских заводов до современных предприятий. Скульпторы воссоздадут внешний облик заводов, а благодаря интерактивным мультимедиатехнологиям посетители смогут ощутить жар и почувствовать запах расплавленного металла — эту локацию назвали «Жерлом доменной печи».
Также экспозиция будет включать в себя солнечную электростанцию в поселке Арти, электропоезда «Ласточка», небоскребы «Исеть» и «Высоцкий». 105-метровая площадка 4 ноября откроется в Москве на ВДНХ, сообщает департамент информполитики Свердловской области.
Ранее сообщалось, что завод-музей в Нижнем Тагиле вошел в число лучших объектов индустриального туризма России.