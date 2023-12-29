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Для грузовиков и автобусов ввели ограничения на дорогах Челябинской области

Водителей предупредили об опасности на дорогах Челябинской области

29 декабря 2023, 04:44
Фото: 1MI

Для грузовиков и автобусов ввели ограничения на дорогах Челябинской области

Водителям грузовых машин и общественного транспорта порекомендовали соблюдать осторожность на дорогах в Челябинской области на дороге Москва — Челябинск из-за непогоды.

В Челябинской области сейчас порывистый ветер, а также идет обильный снегопад. В связи с этим на трассе Москва — Челябинск введены ограничения движения, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Водителям рекомендуют временно ограничить поездки в данном направлении. Ориентировочно движение планируют возобновить до полудня 29 декабря 2023 года.

Напомним, 25 и 26 декабря 2023 года в Челябинске была сильная метель, из-за которой было ограничено автомобильное движение, а также задержаны авиарейсы.

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#Происшествия#ГИБДД#Снегопад#Челябинская область#Ветер#Водители#Дороги#ЧП#Движение#Непогода#Общественный транспорт#Ограничение#Елизавета Зиборова#Инцидент
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