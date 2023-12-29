Водителей предупредили об опасности на дорогах Челябинской области

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В Челябинской области сейчас порывистый ветер, а также идет обильный снегопад. В связи с этим на трассе Москва — Челябинск введены ограничения движения, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
Водителям рекомендуют временно ограничить поездки в данном направлении. Ориентировочно движение планируют возобновить до полудня 29 декабря 2023 года.
Напомним, 25 и 26 декабря 2023 года в Челябинске была сильная метель, из-за которой было ограничено автомобильное движение, а также задержаны авиарейсы.