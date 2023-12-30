Родители тагильских школьников хотят, чтобы дети на трудах готовили и шили

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
Так, около четверти родителей школьников младших и средних классов думают, что самые полезное занятие — это кулинария, а старшеклассникам необходимо изучать шитье, а также знать, как ремонтировать одежду.
Также в тройку лидеров среди респондентов для учащихся с первого по девятый класс вошли рукоделие и столярное дело. Кроме того, родители считают, что детям старших классов в школе нужно прививать бытовые навыки, а также хотят, чтобы детей обучали вождению.
Напомним, ранее жители Нижнего Тагила рассказали, чем не любят заниматься перед новым годом. Большинство из них не хочет готовить еду и делать уборку. Некоторые не желают наряжать к празднику квартиру и ставить новогоднюю елку. Однако 33% опрошенных нравятся все новогодние хлопоты.