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Published Сегодня, 08:05

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Updated Сегодня, 08:07

Родители Нижнего Тагила назвали лучшие занятия для школьников на уроках труда
Родители Нижнего Тагила назвали лучшие занятия для школьников на уроках труда
Фото: 1MI

Родители тагильских школьников хотят, чтобы дети на трудах готовили и шили

30 декабря 2023, 08:05

Родители Нижнего Тагила назвали лучшие занятия для школьников на уроках труда

Родители Нижнего Тагила высказались о предпочтениях занятий на уроках труда в школе. Исследование проводил сервис SuperJob.

Так, около четверти родителей школьников младших и средних классов думают, что самые полезное занятие — это кулинария, а старшеклассникам необходимо изучать шитье, а также знать, как ремонтировать одежду.

Также в тройку лидеров среди респондентов для учащихся с первого по девятый класс вошли рукоделие и столярное дело. Кроме того, родители считают, что детям старших классов в школе нужно прививать бытовые навыки, а также хотят, чтобы детей обучали вождению.

Напомним, ранее жители Нижнего Тагила рассказали, чем не любят заниматься перед новым годом. Большинство из них не хочет готовить еду и делать уборку. Некоторые не желают наряжать к празднику квартиру и ставить новогоднюю елку. Однако 33% опрошенных нравятся все новогодние хлопоты.

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#Нижний Тагил#Дети#Школьники#Школа#Опрос#Кулинария#Труд#Уроки#Екатеринбург#Евгения Сафина
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