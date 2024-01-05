Гендиректором Свердловского театра музкомедии назначен Ян Смоленцев

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Он является лауреатом премии Вахтанговского фестиваля менеджеров, отметили в пресс-службе культурного учреждения.
Отмечается, что Ян Александрович получил высшее образование в школе сценискусства. Кроме того, он с красным дипломом окончил аграрный университет на Урале.
Год назад он отучился в Щукинском институте. В течении пяти лет он трудился в театре, где был администратором, с прошлого года — замгендиректора. В последние два года он был директором культурного учреждения в Нижневартовске.
Ранее сообщалось, что народный артист России Александр Лазарев был назначен главным в Театре Российской Армии. При этом он продолжит быть гендиректором театра «Ленком». Он будет занимать сразу две должности.
Также ранее новый глава был назначен в Талицком ГО. Главой Талицы стал Михаил Михайлов. Его кандидатуру приняли единогласно.