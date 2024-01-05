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Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

У Свердловского театра музкомедии новый гендиректор

Гендиректором Свердловского театра музкомедии назначен Ян Смоленцев

5 января 2024, 14:04
Фото: Пресс-служба Свердловского театра музкомедии

У Свердловского театра музкомедии новый гендиректор

У Свердловского театра комедии появился новый руководитель. Должность начальника занял Ян Смоленцев.

Он является лауреатом премии Вахтанговского фестиваля менеджеров, отметили в пресс-службе культурного учреждения.

Отмечается, что Ян Александрович получил высшее образование в школе сценискусства. Кроме того, он с красным дипломом окончил аграрный университет на Урале.

Год назад он отучился в Щукинском институте. В течении пяти лет он трудился в театре, где был администратором, с прошлого года — замгендиректора. В последние два года он был директором культурного учреждения в Нижневартовске.

Ранее сообщалось, что народный артист России Александр Лазарев был назначен главным в Театре Российской Армии. При этом он продолжит быть гендиректором театра «Ленком». Он будет занимать сразу две должности.

Также ранее новый глава был назначен в Талицком ГО. Главой Талицы стал Михаил Михайлов. Его кандидатуру приняли единогласно.

Новый глава назначен в Талицком ГО
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#Общество#Директор#Назначение#Театр#Должность#Нижневартовск#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Уральский государственный аграрный университет
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