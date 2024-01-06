Синоптик предупредил жителей Свердловской области о морозах

По данным Пулина, в субботу, 6 января, ожидается небольшая облачность, слабый ветер и отсутствие снега. При этом в Свердловской области будет достаточно холодная погода. Ночью температура воздуха составит до -30 градусов, а на юго-западе региона — до -33 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до -18 градусов.