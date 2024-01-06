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Published Сегодня, 07:08

Modified Сегодня, 07:10

Updated Сегодня, 07:10

Морозы до -33 градусов ожидаются в Свердловской области

Синоптик предупредил жителей Свердловской области о морозах

6 января 2024, 07:08
Фото: 1MI

Морозы до -33 градусов ожидаются в Свердловской области

6 января в Свердловской области ожидаются морозы до -33 градусов. Такой прогноз дал синоптик Алексей Пулин.

По данным Пулина, в субботу, 6 января, ожидается небольшая облачность, слабый ветер и отсутствие снега. При этом в Свердловской области будет достаточно холодная погода. Ночью температура воздуха составит до -30 градусов, а на юго-западе региона — до -33 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до -18 градусов.

Напомним, в Нижнем Тагиле в Рождественскую ночь ожидается до -24 градусов. Также прогнозируются и снегопады.

Аномальные морозы придут в Свердловскую область
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#Погода#Снегопад#Прогноз погоды#Природа#Морозы#Екатеринбург#Евгения Сафина
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