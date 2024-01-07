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Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

«Рождественские старты» собрали в Екатеринбурге 130 спортсменов страны

130 спортсменов со всей России собрались в Екатеринбурге на «Рождественских стартах»

7 января 2024, 11:05
Фото: 1MI

«Рождественские старты» собрали в Екатеринбурге 130 спортсменов страны

Ежегодные всероссийские соревнования в 33-й раз проходят в Екатеринбурге в спортклубе «Луч», в них принимают участие 130 легкоатлетов из 40 регионов России.

На мероприятии разыграют порядка 40 призовых мест. В программе соревнований представлены бег на различные дистанции и прыжки в высоту. Перед финалом между собой будут состязаться спринтеры не старше 16 лет. Кульминацией спортивных сборов станут «Всемирные игры дружбы», которые пройдут в сентябре в областном центре и в Москве. Среди участников и гостей мероприятия заявлены как олимпийские чемпионы, так и призеры чемпионата мира, а также тренеры и рекордсмены.

По версии World Athletics ежегодный турнир вошел в топ-50 лучших мероприятий 2021 года. А в 2019 году был признан лучшим в России.

Ранее в Нижнем Тагиле ветераны гребного слалома завоевали несколько золотых медалей.

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