130 спортсменов со всей России собрались в Екатеринбурге на «Рождественских стартах»

На мероприятии разыграют порядка 40 призовых мест. В программе соревнований представлены бег на различные дистанции и прыжки в высоту. Перед финалом между собой будут состязаться спринтеры не старше 16 лет. Кульминацией спортивных сборов станут «Всемирные игры дружбы», которые пройдут в сентябре в областном центре и в Москве. Среди участников и гостей мероприятия заявлены как олимпийские чемпионы, так и призеры чемпионата мира, а также тренеры и рекордсмены.