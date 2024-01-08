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Modified Сегодня, 09:57

Updated Сегодня, 09:57

Жительница Тюмени рассказала о педофиле в детдоме Свердловской области

Женщина из Тюмени рассказала об интимной переписке педофила с детьми из детдома

8 января 2024, 09:57
Фото: 1MI

Жительница Тюмени рассказала о педофиле в детдоме Свердловской области

Глава благотворительного фонда «Талисман детства» из Тюмени рассказала о том, что в одном из детских домов в Свердловской области сотрудник ведет интимную переписку с воспитанниками.

Скриншоты переписки оказались у женщины 1 января 2024 года. После этого тюменка обратилась к председателю СКР Александру Бастрыкину, так как, по ее словам, в этом детдоме известен уже третий случай педофилии, а местные правоохранители халатно относятся к расследованию подобных инцидентов.

Бастрыкин поручил доложить ему о ходе следствия по данному ЧП. После этого женщину, которая обратилась с жалобой, вызвали на допрос в Свердловскую область. Известно, что мужчину, который подозревается в совращении малолетних, задержали. 8 января 2024 года ему изберут меру пресечения, пишет 72.ру.

Напомним, 5 января 2024 года в Екатеринбурге мужчина совершил сексуальное насилие над дочерью, которая учится в первом классе.

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