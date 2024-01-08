Женщина из Тюмени рассказала об интимной переписке педофила с детьми из детдома

Скриншоты переписки оказались у женщины 1 января 2024 года. После этого тюменка обратилась к председателю СКР Александру Бастрыкину, так как, по ее словам, в этом детдоме известен уже третий случай педофилии, а местные правоохранители халатно относятся к расследованию подобных инцидентов.