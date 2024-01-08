Женщина из Тюмени рассказала об интимной переписке педофила с детьми из детдома

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Скриншоты переписки оказались у женщины 1 января 2024 года. После этого тюменка обратилась к председателю СКР Александру Бастрыкину, так как, по ее словам, в этом детдоме известен уже третий случай педофилии, а местные правоохранители халатно относятся к расследованию подобных инцидентов.
Бастрыкин поручил доложить ему о ходе следствия по данному ЧП. После этого женщину, которая обратилась с жалобой, вызвали на допрос в Свердловскую область. Известно, что мужчину, который подозревается в совращении малолетних, задержали. 8 января 2024 года ему изберут меру пресечения, пишет 72.ру.
Напомним, 5 января 2024 года в Екатеринбурге мужчина совершил сексуальное насилие над дочерью, которая учится в первом классе.