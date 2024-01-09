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Published Сегодня, 09:56

Modified Сегодня, 09:56

Updated Сегодня, 09:56

Зимний Кубок Астон будет проходить в Екатеринбурге

Массовая велогонка состоится в центре Екатеринбурга

9 января 2024, 09:56
Фото: 1MI

Зимний Кубок Астон будет проходить в Екатеринбурге

В Екатеринбурге состоится Кубок Астон, в котором несколько этапов. Спортивное мероприятие будет проходить 13 января 2024 года.

По словам организаторов мероприятия, первый заезд среди велосипедистов проходил в ноябре 2023 года. 13 января 2024 года состоится второй этап велогонки, рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Стартовать и финишировать участники соревнований будут около Музея архитектуры и дизайна. Для них организуют полуторакилометровый круг. Также будет две дистанции: любители смогут проехать четыре круга, а спортсмены — шесть кругов.

Помимо гонок во время мероприятия будут конкурсы, программа развлечений, а также кухня в полевых условиях.

Напомним, в Екатеринбурге состоялись всероссийские состязания в спортивном клубе «Луч».

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