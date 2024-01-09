Массовая велогонка состоится в центре Екатеринбурга

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
По словам организаторов мероприятия, первый заезд среди велосипедистов проходил в ноябре 2023 года. 13 января 2024 года состоится второй этап велогонки, рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
Стартовать и финишировать участники соревнований будут около Музея архитектуры и дизайна. Для них организуют полуторакилометровый круг. Также будет две дистанции: любители смогут проехать четыре круга, а спортсмены — шесть кругов.
Помимо гонок во время мероприятия будут конкурсы, программа развлечений, а также кухня в полевых условиях.
Напомним, в Екатеринбурге состоялись всероссийские состязания в спортивном клубе «Луч».