Оптимизация помешала «скорым» в Ивановской области быстрее доезжать до пациентов

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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Журналисты объясняют это явление тем, что после введения новой цепочки в работе «скорой помощи», вызовы стали поступать бригадам на планшеты. Это и привело к задержкам, ведь устройства не работали несколько часов, сообщают «Новые известия».
Приемку вызовов медиков пришлось вести по старой схеме — по телефону. Из-за технологически трудностей скорые приезжали позже положенного срока.
Также в ряде медучреждений региона во время «оптимизации» сократили диспетчеров «скорой помощи».
Напомним, что на новогодних праздниках машина «скорой помощи» улетела в кювет под Каменском-Уральском. На помощь пришел водитель-дальнобойщик.