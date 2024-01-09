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Updated Сегодня, 06:50

Массовый сбой в работе «скорой помощи» произошел в Ивановской области

Оптимизация помешала «скорым» в Ивановской области быстрее доезжать до пациентов

9 января 2024, 06:48
Фото: 1MI

Массовый сбой в работе «скорой помощи» произошел в Ивановской области

В Ивановской области произошел сбой в работе «скорой помощи». Машины приезжали к пациентам позже, чем требуется.

Журналисты объясняют это явление тем, что после введения новой цепочки в работе «скорой помощи», вызовы стали поступать бригадам на планшеты. Это и привело к задержкам, ведь устройства не работали несколько часов, сообщают «Новые известия».

Приемку вызовов медиков пришлось вести по старой схеме — по телефону. Из-за технологически трудностей скорые приезжали позже положенного срока.

Также в ряде медучреждений региона во время «оптимизации» сократили диспетчеров «скорой помощи».

Напомним, что на новогодних праздниках машина «скорой помощи» улетела в кювет под Каменском-Уральском. На помощь пришел водитель-дальнобойщик.

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#Происшествия#Скорая помощь#Пациенты#Сбой#Медики#Оптимизация#Планшеты#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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