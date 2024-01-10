Генерал автоинспекции впервые приедет в Екатеринбург с визитом

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
Черников прибудет в столицу Урала впервые. По словам одного из очевидцев, с какой целью он приедет — сейчас точно неизвестно, пишет Е1.
При этом есть предположение, что визит может быть связан с недостатком личного состава в Свердловской области, а также увеличившейся статистикой аварийных ситуаций в регионе.
В свердловском ГИБДД подтвердили приезд Черникова, однако подробности в настоящее время не сообщаются.
Напомним, в ноябре 2023 года в Екатеринбург с визитом приезжал зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.