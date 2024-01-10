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Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:02

Updated Сегодня, 11:02

Генерал-лейтенант полиции приедет в Екатеринбург

Генерал автоинспекции впервые приедет в Екатеринбург с визитом

10 января 2024, 11:02
Фото: 1MI

Генерал-лейтенант полиции приедет в Екатеринбург

В Екатеринбург приедет генерал-лейтенант полиции Михаил Черников. Он собирается приехать 26 января 2024 года.

Черников прибудет в столицу Урала впервые. По словам одного из очевидцев, с какой целью он приедет — сейчас точно неизвестно, пишет Е1.

При этом есть предположение, что визит может быть связан с недостатком личного состава в Свердловской области, а также увеличившейся статистикой аварийных ситуаций в регионе.

В свердловском ГИБДД подтвердили приезд Черникова, однако подробности в настоящее время не сообщаются.

Напомним, в ноябре 2023 года в Екатеринбург с визитом приезжал зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

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