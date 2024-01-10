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Поезд Москва — Чита остановили в Екатеринбурге из-за умершей девочки
Поезд Москва — Чита остановили в Екатеринбурге из-за умершей девочки
Фото: Е1

У ж/д вокзала в Екатеринбурге собралось девять машин скорой помощи

10 января 2024, 04:55

Поезд Москва — Чита остановили в Екатеринбурге из-за умершей девочки

К железнодорожному вокзалу в Екатеринбурге прибыло девять машин скорой помощи в связи со смертью семимесячной девочки. Инцидент произошел 9 января 2024 года.

Сотрудники скорой помощи приехали с целью провести осмотр пассажиров, а также сделать санобработку в поезде. Медиков вызвала поездная бригада, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Предположительно, девочка скончалась от гриппа. Те же симптомы наблюдались у некоторых других пассажиров, в том числе у матери умершей девочки и ее старших братьев.

Напомним, в дороге у ребенка появились судороги и поднялась температура. Девочку пытались спасти, однако безуспешно. Ее семью, у которых тоже обнаружились симптомы гриппа, положили в медучреждение.

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