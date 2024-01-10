У ж/д вокзала в Екатеринбурге собралось девять машин скорой помощи

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
Modified Сегодня, 04:55
Updated Сегодня, 04:55
Сотрудники скорой помощи приехали с целью провести осмотр пассажиров, а также сделать санобработку в поезде. Медиков вызвала поездная бригада, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Предположительно, девочка скончалась от гриппа. Те же симптомы наблюдались у некоторых других пассажиров, в том числе у матери умершей девочки и ее старших братьев.
Напомним, в дороге у ребенка появились судороги и поднялась температура. Девочку пытались спасти, однако безуспешно. Ее семью, у которых тоже обнаружились симптомы гриппа, положили в медучреждение.