tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:26

Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

Морозы накроют Нижний Тагил в выходные

Морозы накроют Нижний Тагил в выходные

11 января 2024, 11:26
Фото: 1MI
Морозы до -29 градусов и ветер до 11 метров в секунду ожидаются в Нижнем Тагиле в предстоящие выходные.

Так, в субботу, 13 января, утром в городе ожидается -24 градуса и снегопад. Днем будет -23 градуса, а вечером -28 градусов. Ветер в этот день не превысит четыре метра в секунду. Это следует из данных сайта Гисметео.

На следующий день, 14 января, утром будет -29 градусов, а днем — 24 градуса. При этом поднимется ветер до 10 метров в секунду. К вечеру потеплеет до -21 градуса, а ветер усилится до 11 метров в секунду.

Напомним, что в Свердловской области на рабочей неделе сильные морозы сменит оттепель. Ожидается до -30 градусов, а на севере региона еще и сильный ветер.

В Екатеринбург вернулась курица после аномальных морозов
Узнать подробнее
Читайте также:
Кондукторам и водителям в Свердловской области запретили выгонять детей в морозыМорозы до -29 и ветер придут в Свердловскую область
#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Погода#Ветер#Заморозки#Окружающая среда#Мороз#Екатеринбург#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Официальная адаптация и реальные проблемы: что происходит с детьми мигрантов в Тагиле
Вчера, 13:08
Как изменились ассортимент и стоимость яиц в Нижнем Тагиле за каникулы
Сегодня, 04:51
Избитая детьми мигрантов юная тагильчанка получила грамоту от областного Следкома
Сегодня, 09:59
Баня, бассейн, больницы и другие узнаваемые здания Вагонки: фотографии старого Тагила
Сегодня, 12:40
Предприятия Нижнего Тагила «поздравили» горожан в праздники выбросами сероводорода
Сегодня, 08:02
Разбил бампер и скрылся: в Нижнем Тагиле разыскивают водителя
Сегодня, 08:55