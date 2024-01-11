Морозы накроют Нижний Тагил в выходные

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Так, в субботу, 13 января, утром в городе ожидается -24 градуса и снегопад. Днем будет -23 градуса, а вечером -28 градусов. Ветер в этот день не превысит четыре метра в секунду. Это следует из данных сайта Гисметео.
На следующий день, 14 января, утром будет -29 градусов, а днем — 24 градуса. При этом поднимется ветер до 10 метров в секунду. К вечеру потеплеет до -21 градуса, а ветер усилится до 11 метров в секунду.
Напомним, что в Свердловской области на рабочей неделе сильные морозы сменит оттепель. Ожидается до -30 градусов, а на севере региона еще и сильный ветер.