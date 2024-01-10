В Екатеринбург вернулась курица после аномальных морозов

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
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Updated Сегодня, 16:00
В первые дни января в этом году поставки были ограничены, что вызвало сокращение на полках магазинов, в результате чего жители города жаловались на отсутствие курицы в торговых точках.
Сейчас ситуация стабилизируется. Торговые сети усиленно работают над тем, чтобы курица была на прилавках. По информации Департамента информационной политики региона, перебои в поставках мяса были временными.
Ранее сообщалось, что картофель подорожал на 10% перед новым годом в Свердловской области.