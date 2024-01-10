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Published Сегодня, 15:58

Modified Сегодня, 16:00

Updated Сегодня, 16:00

В магазинах Екатеринбурга появилась курица после жалоб жителей региона

В Екатеринбург вернулась курица после аномальных морозов

10 января 2024, 15:58
Фото: 1MI

В магазинах Екатеринбурга появилась курица после жалоб жителей региона

Курица возвращается в магазины Екатеринбурга после временного отсутствия из-за морозов и снегопадов.

В первые дни января в этом году поставки были ограничены, что вызвало сокращение на полках магазинов, в результате чего жители города жаловались на отсутствие курицы в торговых точках.

Сейчас ситуация стабилизируется. Торговые сети усиленно работают над тем, чтобы курица была на прилавках. По информации Департамента информационной политики региона, перебои в поставках мяса были временными.

Ранее сообщалось, что картофель подорожал на 10% перед новым годом в Свердловской области.

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#Свердловская область#Продукты#Дефицит#Нехватка#Екатеринбург#Курица#Инцидент#Камилла Булгакова
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