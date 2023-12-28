Картофель подорожал на 10% перед новым годом в Свердловской области

Среди овощей больше всего в цене поднялся картофель и стоил в магазинах региона в среднем 23,36 рубля (+10,75%). Далее в списке по подорожанию следуют огурцы со стоимостью в 192,52 рубля (+5,81%) и помидоры, которые обходились покупателям в 217,32 рубля (+5,71%). Также поднялась стоимость капусты, лука и свеклы, а морковь немного подешевела.