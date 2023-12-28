Картофель подорожал на 10% перед новым годом в Свердловской области

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Среди овощей больше всего в цене поднялся картофель и стоил в магазинах региона в среднем 23,36 рубля (+10,75%). Далее в списке по подорожанию следуют огурцы со стоимостью в 192,52 рубля (+5,81%) и помидоры, которые обходились покупателям в 217,32 рубля (+5,71%). Также поднялась стоимость капусты, лука и свеклы, а морковь немного подешевела.
Литр молока свердловчане могли приобрести за 68,8 рубля (+0,06%), десяток яиц — за 120,15 (+5,54%), килограмм яблок — за 128,6 (+1,8%). Кроме того, подорожали сосиски и колбаса, рыба, сливочное масло, творог, чай, соль, рис и некоторые другие позиции из списка.
Однако, некоторые продукты немного снизились в цене. Например, сахар-песок (68,56 рубля, -0,29%), пшеничная мука (49,46 рубля, -1,33%) и курица (221,85 рубля, -0,77%). Также подешевели говядина и свинина, печенье, пшено и водка.