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Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

В Екатеринбурге найден мертвым Руслан Хамдеев, представлявший Tom Ford

Представитель модного бренда США найден мертвым в Екатеринбурге

11 января 2024, 10:54
Фото: 1MI

В Екатеринбурге найден мертвым Руслан Хамдеев, представлявший Tom Ford

Руслан Хамдеев, ранее работающий с Tom Ford и Louis Vuitton, найден мертвым в своей квартире в Екатеринбурге.

Причины смерти молодого мужчины неизвестны. Известно, что мужчина не выходил на связь с близкими с 19 декабря. Его поиски вел поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Теперь, как сообщает портал URA.RU, Хамдеева нашли мертвым, причины смерти устанавливаются. Предполагается, что у молодого мужчины могла быть депрессия на фоне отсутствия прежней работы в связи с санкциями.

Ранее сообщалось, что бизнес в России захлестнула волна банкротств.

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