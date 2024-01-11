Представитель модного бренда США найден мертвым в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Причины смерти молодого мужчины неизвестны. Известно, что мужчина не выходил на связь с близкими с 19 декабря. Его поиски вел поисковый отряд «ЛизаАлерт».
Теперь, как сообщает портал URA.RU, Хамдеева нашли мертвым, причины смерти устанавливаются. Предполагается, что у молодого мужчины могла быть депрессия на фоне отсутствия прежней работы в связи с санкциями.
Ранее сообщалось, что бизнес в России захлестнула волна банкротств.