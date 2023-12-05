Мигранты в рабочей одежде устроили массовую драку в Петербурге

Во время схватки один из участников драки упал, а его противник продолжал наносить ему удары. На видео, которое было сделано одним из мигрантов, видно, что, только увидев сильно пострадавшего мужчину, лежащего на асфальте, драку завершили. Мигранты громко кричали, требуя вызвать скорую помощь, утверждая, что пострадавший находится в критическом состоянии.