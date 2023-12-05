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Posted Сегодня, 14:48

Published Сегодня, 14:48

Modified Сегодня, 14:50

Updated Сегодня, 14:50

В Санкт-Петербурге мигранты устроили массовую драку

Мигранты в рабочей одежде устроили массовую драку в Петербурге

5 декабря 2023, 14:48
Фото: Midjourney

В Санкт-Петербурге мигранты устроили массовую драку

В Санкт-Петербурге возле «Лахта Центра» 5 декабря произошла массовая драка между мигрантами из стран Средней Азии.

Точные причины столкновения двух групп мигрантов пока неизвестны, однако многие из них были одеты в рабочую форму. Предполагается, что одним из мотивов столкновения стал рейд правоохранительных органов на нелегальный рынок, где мигранты торговали продуктами питания.

Во время схватки один из участников драки упал, а его противник продолжал наносить ему удары. На видео, которое было сделано одним из мигрантов, видно, что, только увидев сильно пострадавшего мужчину, лежащего на асфальте, драку завершили. Мигранты громко кричали, требуя вызвать скорую помощь, утверждая, что пострадавший находится в критическом состоянии.

Сейчас официальных комментариев о массовой драке мигрантов нет, но представители полиции проводят проверку инцидента по информации, полученной от «Фонтанки».

Ранее сообщалось, что Бастрыкин заинтересовался делом мигранта, который избил жителей Нижнего Тагила.

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