Облаву на мигрантов устроила полиция в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Рейд был направлен на выявление нарушений миграционного законодательства и поддержание общественного порядка. Проверялись места, где ранее уже выявлялись нарушения, торговые павильоны, кафе, рынки и общественный транспорт. Патрульными проверены 64 человека.
При этом у 14 мигрантов были не в порядке документы. Их доставили в полицию и составили административные протоколы. Так, например, один уклонялся от прохождения миграционного контроля, четверо нарушили режим пребывания, шестеро не соблюдали ограничения на отдельные виды деятельности, один нарушил правила въезда в пограничную зону и еще двое нарушили правила въезда в приграничную зону. В отношении всех мигрантов будет рассматриваться вопрос о выдворении из страны.
Напомним, ранее стало известно, из каких стран чаще всего приезжают мигранты в Свердловскую область.