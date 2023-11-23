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Published Сегодня, 11:12

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Updated Сегодня, 11:14

Больше десятка мигрантов поймали полицейские во время рейда в Екатеринбурге

Облаву на мигрантов устроила полиция в Екатеринбурге

23 ноября 2023, 11:12
Фото: 1MI

Больше десятка мигрантов поймали полицейские во время рейда в Екатеринбурге

Полицейские проводили рейд по проверке мигрантов на Химмаше в Екатеринбурге 22 ноября. В результате 14 человек были доставлены в отделение. Причиной стали проблемы с документами. На всех составлены протоколы.

Рейд был направлен на выявление нарушений миграционного законодательства и поддержание общественного порядка. Проверялись места, где ранее уже выявлялись нарушения, торговые павильоны, кафе, рынки и общественный транспорт. Патрульными проверены 64 человека.

При этом у 14 мигрантов были не в порядке документы. Их доставили в полицию и составили административные протоколы. Так, например, один уклонялся от прохождения миграционного контроля, четверо нарушили режим пребывания, шестеро не соблюдали ограничения на отдельные виды деятельности, один нарушил правила въезда в пограничную зону и еще двое нарушили правила въезда в приграничную зону. В отношении всех мигрантов будет рассматриваться вопрос о выдворении из страны.

Напомним, ранее стало известно, из каких стран чаще всего приезжают мигранты в Свердловскую область.

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#Общество#Полиция#Рейд#Мигранты#Иностранцы#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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