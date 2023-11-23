Облаву на мигрантов устроила полиция в Екатеринбурге

При этом у 14 мигрантов были не в порядке документы. Их доставили в полицию и составили административные протоколы. Так, например, один уклонялся от прохождения миграционного контроля, четверо нарушили режим пребывания, шестеро не соблюдали ограничения на отдельные виды деятельности, один нарушил правила въезда в пограничную зону и еще двое нарушили правила въезда в приграничную зону. В отношении всех мигрантов будет рассматриваться вопрос о выдворении из страны.