В ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге снова драка. На этот раз двойная

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
По словам мужчины, сперва молодые люди стали кричать друг на друга. Затем один ударил другого и началась потасовка.
После этого несколько охранников подбежали к ним, повалили и скрутили, пишет Е1. Затем началась драка между толпой мужчин восточной внешности.
Подбежали с десяток охранников. Двоих скрутили и потащили куда-то, — рассказал очевидец.
Ранее сообщалось о еще одной драке в «Гринвиче». Дрались подростки и охранники. Очевидцы рассказывали, что все началось с того, что молодые люди нелегально продавали в ТРЦ духи. Охранники сделали им замечание, на которое подростки отреагировали, распылив газовый баллончик.