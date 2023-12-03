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Updated Сегодня, 06:34

В ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге снова подрались люди

В ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге снова драка. На этот раз двойная

3 декабря 2023, 06:32
Фото: 1MI

В ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге снова подрались люди

В ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге произошла двойная драка. Ее подробностями поделился свидетель событий.

По словам мужчины, сперва молодые люди стали кричать друг на друга. Затем один ударил другого и началась потасовка.

После этого несколько охранников подбежали к ним, повалили и скрутили, пишет Е1. Затем началась драка между толпой мужчин восточной внешности.

Подбежали с десяток охранников. Двоих скрутили и потащили куда-то, — рассказал очевидец.

Ранее сообщалось о еще одной драке в «Гринвиче». Дрались подростки и охранники. Очевидцы рассказывали, что все началось с того, что молодые люди нелегально продавали в ТРЦ духи. Охранники сделали им замечание, на которое подростки отреагировали, распылив газовый баллончик.

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#Происшествия#Массовая драка#Молодые люди#18+#Екатеринбург#ТРЦ Гринвич#Охранники#Дарья Сорокина
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