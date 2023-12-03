В ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге снова драка. На этот раз двойная

Ранее сообщалось о еще одной драке в «Гринвиче». Дрались подростки и охранники. Очевидцы рассказывали, что все началось с того, что молодые люди нелегально продавали в ТРЦ духи. Охранники сделали им замечание, на которое подростки отреагировали, распылив газовый баллончик.