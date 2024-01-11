Закопавшей младенца в сугроб свердловчанке придется доказать, что она его мать

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
Modified Сегодня, 08:57
Updated Сегодня, 08:57
Женщину зовут Татьяна, она из поселка Свободного, где все это и происходит. Свекор Татьяны рассказал е1, что пока она не докажет материнство, ее не пустят к малышу в больницу.
Для этого необходима ДНК-экспертиза. Анализ уже взят. Результат обещали к началу февраля.
Также, как рассказал мужчина, Татьяну сейчас проверяют на вменяемость. В больнице отметили, что ребенок выздоравливает. Его перевели из реанимации в палату. Его жизни ничего не угрожает.
Напомним, что свердловчанка родила ребенка в бане, после чего положила его в сугроб и присыпала снегом. Одна из соседок утверждала, что женщина таким образои хотелиа избавиться от малыша, потому что его якобы не хотел ее муж.