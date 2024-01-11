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Закопавшей младенца в сугроб свердловчанке придется доказать свое материнство

Закопавшей младенца в сугроб свердловчанке придется доказать, что она его мать

11 января 2024, 08:55
Фото: 1MI

Закопавшей младенца в сугроб свердловчанке придется доказать свое материнство

В Свердловской области от 27-летней женщины, которая родила ребенка и положила его в сугроб, требуют доказать свое материнство. Иначе она не сможет навестить малыша в больнице.

Женщину зовут Татьяна, она из поселка Свободного, где все это и происходит. Свекор Татьяны рассказал е1, что пока она не докажет материнство, ее не пустят к малышу в больницу.

Для этого необходима ДНК-экспертиза. Анализ уже взят. Результат обещали к началу февраля.

Также, как рассказал мужчина, Татьяну сейчас проверяют на вменяемость. В больнице отметили, что ребенок выздоравливает. Его перевели из реанимации в палату. Его жизни ничего не угрожает.

Напомним, что свердловчанка родила ребенка в бане, после чего положила его в сугроб и присыпала снегом. Одна из соседок утверждала, что женщина таким образои хотелиа избавиться от малыша, потому что его якобы не хотел ее муж.

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#Происшествия#Ребенок#Больница#Материнство#Поселок#Екатеринбург#ДНК#Дарья Сорокина#Сугроб
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