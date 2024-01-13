Тагильчан приглашают отпраздновать Старый Новый год в ледовом городке

Напомним, открытие ледового городка в Нижнем Тагиле торжественно состоялось в конце декабря 2023 года. Скульптуры для него создавали участники первого в городе симпозиума. Всех жителей города поздравил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, пожелавший благополучия, радости и здоровья.