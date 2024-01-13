Тагильчан приглашают отпраздновать Старый Новый год в ледовом городке

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
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Updated Сегодня, 06:33
Всех жителей и гостей города приглашают в 18.00 на к Драматическому театру рядом с главной елкой Нижнего Тагила.
Согласно данным Управления культуры города, праздничный концерт пройдет при участии досугового центра «Урал». Также радовать выступлениями гостей на сцене будут творческие коллективы из ГДМ.
Напомним, открытие ледового городка в Нижнем Тагиле торжественно состоялось в конце декабря 2023 года. Скульптуры для него создавали участники первого в городе симпозиума. Всех жителей города поздравил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, пожелавший благополучия, радости и здоровья.