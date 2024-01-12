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Posted Сегодня, 11:10

Published Сегодня, 11:10

Modified Сегодня, 11:20

Updated Сегодня, 11:20

Как отмечают Старый Новый год жители Нижнего Тагила

Еще одно новогоднее застолье: отмечают ли Старый Новый год жители Нижнего Тагила?

12 января 2024, 11:10
Фото: Midjourney

Как отмечают Старый Новый год жители Нижнего Тагила

Еще один повод посидеть с близкими за новогодним столом дает нам традиционный праздник — Старый Новый год. Откуда возникла эта традиция и следуют ли ей жители Нижнего Тагила — выяснила редакция TagilCity.ru.

Ежегодно тагильчане и жители всей страны находятся в ожидании 13 января, именно в этот день празднуется Старый Новый год. Для кого-то это стало доброй традицией — еще раз собраться за новогодним столом семьей и окончательно проводить ушедший год.

Я люблю Старый Новый год, это как-то необычно. Если кому-то не успела подарить подарки ранее — без зазрений совести дарю на Старый Новый год. Готовим салаты, делаем горячее, все как в главную ночь, — поделилась с редакцией TagilCity.ru тагильчанка Ульяна.

Немного из истории: источники пишут, что Старый Новый год появился из-за перехода страны с юлианского календаря на григорианский, после реформы календаря, которую устроили большевики. До перемен 1918-го Новый год отмечали 13 января, после — дата перенеслась на привычное нам 1-е число. Но первый вариант праздника никто не забыл и до сих пор люди его отмечают.

Мы собираемся с родными, но уже не готовим так много блюд. Как говорится, символически посидим, куранты, и спать ложимся, — рассказала жительница Нижнего Тагила Евгения.

В Нижнем Тагиле обещают морозную погоду на Старый Новый год. Синоптики обещают до -40 градусов.

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В социальных сетях TagilCity.ru подписчики принимают участие в опросе, посвященном празднованию Старого Нового года. На момент написания материала лидировал вариант ответа «Конечно, но гораздо скромнее, чем Новый год». Это радует, потому что совместные посиделки сплочают людей. Вариант «Нет» отставал, но на 3-4 голоса.

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