Еще одно новогоднее застолье: отмечают ли Старый Новый год жители Нижнего Тагила?

Немного из истории: источники пишут, что Старый Новый год появился из-за перехода страны с юлианского календаря на григорианский, после реформы календаря, которую устроили большевики. До перемен 1918-го Новый год отмечали 13 января, после — дата перенеслась на привычное нам 1-е число. Но первый вариант праздника никто не забыл и до сих пор люди его отмечают.