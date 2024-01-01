Политические итоги года, походы в баню, прогулка по Тагилу и ситуация на дорогах

Posted Сегодня, 16:25
Published Сегодня, 16:25
Modified Сегодня, 16:27
Updated Сегодня, 16:27
В 2023 году профессиональная жизнь политиков выдалась насыщенной: выборы мэра, рекордный бюджет и реализованные проекты. Как происходили выборы главы города? Что говорили и чем занимались депутаты? TagilCity.ru подготовил подборку самых ключевых моментов из жизни мэрии и думы.
В ночь 31 декабря, когда вся страна отмечала Новый год, снежный циклон прошелся по Нижнему Тагилу. Кто-то из местных жителей стал самостоятельно осуществлять уборку снега в своих дворах.
Желающие встретить новый год в духе комедии Эльдара Рязанова собрались в банном комплексе «Сандуны» в Екатеринбурге 31 декабря. На входе гостей встречал Дедушка Мороз в компании баяниста. Желающих было много, при входе были большие очереди, но никого это не расстраивало. Многие делали селфи на фоне сказочного персонажа и нарядной новогодней елки, ожидая своей очереди.
Под новый год Театральная площадь превращается в главную достопримечательность для тагильчан и гостей города. Жители всех возрастов хотят увидеть ледовый городок и самую большую елку. Несмотря на похолодание, традиция не была нарушена.
В новогоднюю ночь в Нижнем Тагиле выпало много снега, что осложнило ситуацию на дорогах. Проезжие части, тротуары и пешеходные переходы покрыты снегом, везде гололед. Городские службы работают над тем, чтобы привести дороги в нормальное состояние. ГИБДД рекомендует водителям быть внимательными и не выбирать слишком высокую скорость, а также избегать резких манёвров.