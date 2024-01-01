Политические итоги года, походы в баню, прогулка по Тагилу и ситуация на дорогах

В новогоднюю ночь в Нижнем Тагиле выпало много снега, что осложнило ситуацию на дорогах. Проезжие части, тротуары и пешеходные переходы покрыты снегом, везде гололед. Городские службы работают над тем, чтобы привести дороги в нормальное состояние. ГИБДД рекомендует водителям быть внимательными и не выбирать слишком высокую скорость, а также избегать резких манёвров.