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Posted Сегодня, 16:25

Published Сегодня, 16:25

Modified Сегодня, 16:27

Updated Сегодня, 16:27

Политические итоги года, походы в баню, прогулка по Тагилу и ситуация на дорогах

Политические итоги года, походы в баню, прогулка по Тагилу и ситуация на дорогах

1 января 2024, 16:25
Фото: Midjourney
О чем говорили парламентарии: полититоги за 2023 год. Результаты новогоднего снегопада в Нижнем Тагиле. Банный ажиотаж. Прогулки по городу и ситуация на дорогах: самое важное, что произошло за 1 января в Нижнем Тагиле.

В 2023 году профессиональная жизнь политиков выдалась насыщенной: выборы мэра, рекордный бюджет и реализованные проекты. Как происходили выборы главы города? Что говорили и чем занимались депутаты? TagilCity.ru подготовил подборку самых ключевых моментов из жизни мэрии и думы.

Выборы мэра и высказывания депутатов: политические итоги года в Нижнем Тагиле
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В ночь 31 декабря, когда вся страна отмечала Новый год, снежный циклон прошелся по Нижнему Тагилу. Кто-то из местных жителей стал самостоятельно осуществлять уборку снега в своих дворах.

Нижний Тагил завалило снегом в новогоднюю ночь
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Желающие встретить новый год в духе комедии Эльдара Рязанова собрались в банном комплексе «Сандуны» в Екатеринбурге 31 декабря. На входе гостей встречал Дедушка Мороз в компании баяниста. Желающих было много, при входе были большие очереди, но никого это не расстраивало. Многие делали селфи на фоне сказочного персонажа и нарядной новогодней елки, ожидая своей очереди.

«Иди в баню!»: в свердловских банях был ажиотаж 31 декабря
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Под новый год Театральная площадь превращается в главную достопримечательность для тагильчан и гостей города. Жители всех возрастов хотят увидеть ледовый городок и самую большую елку. Несмотря на похолодание, традиция не была нарушена.

Прогулки по Нижнему Тагилу. Театральная площадь
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В новогоднюю ночь в Нижнем Тагиле выпало много снега, что осложнило ситуацию на дорогах. Проезжие части, тротуары и пешеходные переходы покрыты снегом, везде гололед. Городские службы работают над тем, чтобы привести дороги в нормальное состояние. ГИБДД рекомендует водителям быть внимательными и не выбирать слишком высокую скорость, а также избегать резких манёвров.

Сложная обстановка на дорогах Нижнего Тагила сохранится в первые дни каникул
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Выборы мэра и высказывания депутатов: политические итоги года в Нижнем Тагиле
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