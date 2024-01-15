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Posted Сегодня, 12:15

Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

В Свердловской области продолжают дорожать яйца

Цена на яйца снова взлетела в начале нового года в Свердловской области

15 января 2024, 12:15
Фото: tagilcity.ru

В Свердловской области продолжают дорожать яйца

Согласно статистике, в начале января 2024 года в Свердловской области снова подорожали яйца. Цена на десяток увеличилась до 123,5 рублей.

По данным Свердловскстата на 9 января 2024 года, средняя цена на куриные яйца в регионе составила 123,5 рубля, что на 2,14% больше, чем в конце декабря 2023 года.

А в Нижнем Тагиле покупатели увидели, что в одном из сетевых магазинов города яйца начали продавать по одной штуке. Цена составляет 13,5 рубля.

Чтобы сверить цены до нового года и после, журналист редакции TagilCity.ru мониторила стоимость яиц в различных торговых точках Нижнего Тагила. Выяснилось, что цена продукции в городе продолжает повышаться. Кроме того, в праздничные дни ассортимент наименований от различных производителей значительно снизился.

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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Цены#Еда#Продукты#Статистика#Магазин#Покупатели#Подорожание#Екатеринбург#Евгения Сафина
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