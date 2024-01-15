Цена на яйца снова взлетела в начале нового года в Свердловской области

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
По данным Свердловскстата на 9 января 2024 года, средняя цена на куриные яйца в регионе составила 123,5 рубля, что на 2,14% больше, чем в конце декабря 2023 года.
А в Нижнем Тагиле покупатели увидели, что в одном из сетевых магазинов города яйца начали продавать по одной штуке. Цена составляет 13,5 рубля.
Чтобы сверить цены до нового года и после, журналист редакции TagilCity.ru мониторила стоимость яиц в различных торговых точках Нижнего Тагила. Выяснилось, что цена продукции в городе продолжает повышаться. Кроме того, в праздничные дни ассортимент наименований от различных производителей значительно снизился.