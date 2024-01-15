Цена на яйца снова взлетела в начале нового года в Свердловской области

Чтобы сверить цены до нового года и после, журналист редакции TagilCity.ru мониторила стоимость яиц в различных торговых точках Нижнего Тагила. Выяснилось, что цена продукции в городе продолжает повышаться. Кроме того, в праздничные дни ассортимент наименований от различных производителей значительно снизился.