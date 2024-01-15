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Возобновленные замеры и загрязнение рек. Итоги недели в Нижнем Тагиле

Возобновленные замеры и загрязнение рек. Итоги недели в Нижнем Тагиле

15 января 2024, 08:05
Фото: tagilcity.ru
На прошедшей неделе журналисты TagilCity.ru возобновили замеры воздуха с помощью газоанализатора, а ЕВРАЗ НТМК и ВГОК были оштрафованы на сотни тысяч рублей за загрязнение рек. Главные экологические события недели с 8 по 14 января.

На прошедшей неделе редакция TagilCity.ru возобновила ежедневные замеры воздуха с помощью газоанализатора. Превышений вредных веществ обнаружено не было. Посты государственного мониторинга УГМС также в период с 8 по 11 января не зафиксировали превышений выбросов. Данные за остальные дни на сайте ведомства пока не опубликованы.

TagilCity.ru продолжит делать замеры воздуха газоанализатором в Нижнем Тагиле
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В новогодние каникулы предприятия Нижнего Тагила устроили горожанам «праздничные» выбросы. В период с 30 декабря по 8 января сероводород, по данным УГМС, превышал норму в воздухе пять раз. Самая высокая концентрация вещества была 4 января на Красном Камне — от 2,5 до 4,3 ПДК. Также превышение сероводорода фиксировалось 5 и 7 января не только на краснокаменском посту, но и на Сухоложском поселке.

Предприятия Нижнего Тагила «поздравили» горожан в праздники выбросами сероводорода
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Росприроднадзор обнаружил, что ЕВРАЗ НТМК сбрасывает в реку Малая Кушва сточные воды с превышением количества загрязнений. За это ведомство привлекло предприятие к административной ответственности, а должностное и юридическое лица были оштрафованы на 365 тысяч рублей.

На 365 тысяч рублей за загрязнение реки оштрафован ЕВРАЗ НТМК
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Похожее наказание получило другое тагильское предприятие — Высокогорский горно-обогатительный комбинат. Специалисты Роспотребнадзора во время проверки нашли на ВГОКе несколько нарушений природоохранного законодательства. В том числе сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод в реку Тагил. В связи с этим должностное и юридические лица оштрафовали на 410 тысяч рублей.

ВГОК оштрафовали за загрязнение реки Тагил на 410 тысяч рублей
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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#ЕВРАЗ НТМК#Сточные воды#Анна Григорьева#Вредные вещества#Малая Кушва#Росприроднадзор#Екатеринбург#Сероводород#Газоанализатор
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