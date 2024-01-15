Возобновленные замеры и загрязнение рек. Итоги недели в Нижнем Тагиле

В новогодние каникулы предприятия Нижнего Тагила устроили горожанам «праздничные» выбросы. В период с 30 декабря по 8 января сероводород, по данным УГМС, превышал норму в воздухе пять раз. Самая высокая концентрация вещества была 4 января на Красном Камне — от 2,5 до 4,3 ПДК. Также превышение сероводорода фиксировалось 5 и 7 января не только на краснокаменском посту, но и на Сухоложском поселке.