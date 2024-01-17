Депутат Чаплин: Россияне могут погашать задолженности с помощью налогового вычета

Получить налоговый вычет можно через портал «Госуслуг». Для этого налогоплательщик направляет заявление о предоставлении вычета, а после перечисления средств оплачивает ими квитанции по ЖКХ. Лимиты на налоговые вычеты в этом году составляют — до ста пятидесяти тысяч рублей на медицинские услуги и образование, до ста десяти тысяч рублей на обучение ребенка и до двухсот шестидесяти рублей на недвижимость, сказал Чаплин.