Депутат Чаплин: Россияне могут погашать задолженности с помощью налогового вычета

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
С 2020 года действуют новые нормы, согласно которым россияне могут избавиться от задолженности путем возвращения суммы, переплаченной по НДФЛ, пишет NEWS.ru.
Депутат подчеркнул, что зачет излишне уплаченной суммы происходит по заявлению налогоплательщика или на основании решения налогового органа независимо от вида налога.
Если у гражданина есть долг перед государством в крупном размере, то налоговый вычет ему не предоставляется. Однако Чаплин обратил внимание, что речь идет о налоге на транспорт, земельный участок или недвижимость, на не об НДФЛ.
Получить налоговый вычет можно через портал «Госуслуг». Для этого налогоплательщик направляет заявление о предоставлении вычета, а после перечисления средств оплачивает ими квитанции по ЖКХ. Лимиты на налоговые вычеты в этом году составляют — до ста пятидесяти тысяч рублей на медицинские услуги и образование, до ста десяти тысяч рублей на обучение ребенка и до двухсот шестидесяти рублей на недвижимость, сказал Чаплин.