Экскаватор снес кабель. Люди остались без света в поселке под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Известно, что рабочие рыли траншею для газопровода. В результате они задели камень и канализацию. При этом рабочие продолжили раскопки, не обращая внимание на случившееся, сообщает ЕАН.
В результате жителям придется за свой счет придется восстанавливать поврежденный кабель. Подрядчик не общается с местными жителями по этому поводу, утверждает издание.
Ранее сообщалось, что школы и детсады Верхней Пышмы остались без отопления. Это семь детсадов, две школы и несколько домов. Все они находятся в разных районах.