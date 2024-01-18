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Published Сегодня, 11:11

Modified Сегодня, 11:13

Updated Сегодня, 11:13

Газовщики оставили без света жителей поселка под Екатеринбургом

Экскаватор снес кабель. Люди остались без света в поселке под Екатеринбургом

18 января 2024, 11:11
Фото: 1MI

Газовщики оставили без света жителей поселка под Екатеринбургом

В поселке Исток под Екатеринбургом ряд домов остался без света. Это произошло их-за «Екатеринбурггаза».

Известно, что рабочие рыли траншею для газопровода. В результате они задели камень и канализацию. При этом рабочие продолжили раскопки, не обращая внимание на случившееся, сообщает ЕАН.

В результате жителям придется за свой счет придется восстанавливать поврежденный кабель. Подрядчик не общается с местными жителями по этому поводу, утверждает издание.

Ранее сообщалось, что школы и детсады Верхней Пышмы остались без отопления. Это семь детсадов, две школы и несколько домов. Все они находятся в разных районах.

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#Происшествия#Подрядчик#Школы#Канализация#Газопровод#Свет#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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